Óriási a csapkodás a piacon, fordul Amerika

Meredeken estek a tőzsdék azóta, hogy Donald Trump kölcsönös vámokat jelentett be az USA kereskedelmi partnereire. Hétfőn hajmeresztő napon belüli mozgásokat produkáltak a vezető indexek, ma viszont már megérkezett a felpattanás. Délutánra az európai és amerikai tőzsdemutatók is pluszba lendültek, miközben a befektetők abban reménykednek, hogy az egyes országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásoknak köszönhetően az USA enyhíthet a vámokon. Bár nagy fordulat történt a piacon, a hangulat továbbra is törékeny, és a volatilitás valószínűleg megmarad a vámokkal kapcsolatos híráram mellett.