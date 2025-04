Vad csapkodás a tőzsdéken - Mutatjuk, mi jöhet ma

Meredeken estek a tőzsdék azóta, hogy Donald Trump kölcsönös vámokat jelentett be az USA kereskedelmi partnereire. Hétfőn hajmeresztő napon belüli mozgásokat produkáltak az amerikai indexek, masszív esésből rántották őket jelentős pluszba egy utólag cáfolt hírre, mely szerint Trump hajlandó egy időre felfüggeszteni a vámokat. A cáfolat megjelenése után hamar vissza is ütötték a tőzsdéket. Ezek után Ázsiában megérkezett a felpattanás, a japán tőzsde vezetésével emelkedett a piac annak ellenére, hogy Trump arról beszélt, hogyha Kína megtorló vámokat vezet be, akkor az USA tovább fogja emelni a tarifákat. A tegnapi esés után úgy tűnik, hogy Európában is megérkezhet a felpattanás, de a volatilitás valószínűleg megmarad a vámokkal kapcsolatos híráram mellett.Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés