Jelentős növekedéssel zárta a 2024-es évet a Pensum

Növekedéssel zárta a 2024-es évet a munkaerő-kölcsönzés terén tevékenykedő Pensum Group: árbevétele közel duplájára, míg adózás utáni nyeresége több mint a háromszorosára ugrott, ami a strukturális átszervezések miatt javuló hatékonyságnak, valamint a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzéséből származó dinamikus bevételnövekedésnek köszönhető. A vállalat rekorddal zárta a tavalyi évet, így a tulajdonosok részvényenként 35 forint osztalékot kaphatnak. A Pensum 2025-ben további növekedéssel számol, melyet akvizíció is támogathat – írja közleményében a vállalat.

A gazdasági környezet nehézségei, a fogyasztás visszaesése és a növekvő adóterhek ellenére a Pensum Group

2024-ben az árbevételét 79 százalékkal 8,7 milliárd forintra, míg adózott eredményét 219 százalékkal 237 millió forintra növelte.

A társaság egy részvényre jutó nyeresége több mint a háromszorosára, 123 forintra ugrott (+230%), így a Pensum Igazgatósága 35 forintos részvényenkénti osztalékra tesz javaslatot a társaság éves rendes közgyűlésén.

2023-ban jelentős fejlesztési folyamatokat indított el a cég: a Pensum belső struktúrájának átszervezésével és üzletpolitikájának módosításával reagált a külső környezet változásaira. A hatékonyságjavulás, valamint minősített munkaerőkölcsönzőként a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának növekedésével a vállalat ellensúlyozni tudta a negatív külső hatásokat - magyarázta a növekedést közleményében a cég.

Hadházy Tamás, a Pensum Group igazgatóságának a tagja azzal számol, hogy a gazdasági- és világpolitikai kihívások ellenére 2025-ben is folytatódhat a növekedés. Miközben a minősített kölcsönzői státuszhoz kapcsolódó harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzésének volumene várhatóan nem fog szignifikánsan emelkedni, így a pozíciók feltöltését egyre többször sikerül magyar munkaerővel feltölteni - közölte a cég. A társaság azzal számol, hogy a német adósságfék szabály eltörlése előbb a német, később a magyar munkaerőigények növekedésében is jelentkezni fog. A Pensum Group célja, hogy akvizíciókkal, stratégiai együttműködésekkel erősítse tovább a bővülését. A növekedést a vállalat több módon támogatja, így az üzletfejlesztés mellett a belső folyamatokat is optimalizálja, a szinergiákat kihasználja. Ennek során törekszik az adminisztrációs folyamatok automatizálásra, új technológiák, a mesterséges intelligencia alkalmazásának bevezetésére.

Hadházy Tamás hozzátette, hogy a vendégmunkások alkalmazására vonatkozó szabályok tavaly decemberben jelentősen szigorodtak, ugyanakkor a 2024-ben a társaság felé jelzett megbízói igények a megrendelésállományt fedezik, a fülöp-szigeteki munkavállalókkal pedig az új igények teljesíthetőek. A vezető kifejtette, hogy 2025-ben a munkaerőpiaci kínálat növekedésére és ebből fakadóan a munkabér emelkedési ütemének csökkenésére számít, miközben a gazdasági bizonytalanságok (USA vámpolitika, visszafogott EU-s források, egyéb makrogazdasági kockázatok) mérséklik a növekedési lehetőségeket.

A Pensum Group terve, hogy a 2025-ben nagyobb hangsúlyt fektessen külföldi tevékenységére, amit tervei szerint akvizíciókkal is támogatna, melynek forrását tőkeemeléssel kívánja fedezni.

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo