Jó hír a Glostertől: tovább nő a rendelésállomány

Gloster Befektetői Klub 2025 Május 15-én befektetői klubot tart a Gloster, melyen többek között az új stratégiáról is beszélnek a cégvezetők.

A társaság az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül, a portfólió fókuszáltabbá vált, hatékonyabb lett az üzleti működés és a cég stratégiai döntést hozott a rendszerintegrációs üzletág értékesítéséről annak érdekében, hogy erőforrásait a nemzetközi piacokra összpontosítsa.

Ennek ellenére a megrendelésállomány tovább tudott növekedni év/év alapon, 13 százalékkal, 2022 óta pedig az éves átlagos növekedés 69 százalék volt.

Az új és meglévő ügyfelektől beérkező megrendelések volumene továbbra is erős alapot biztosít a következő időszak üzleti céljainak megvalósításához – tette hozzá a cég.

A Gloster negyedéves nyitott rendelésállományai a következőképpen alakultak:

Nyitott rendelésállományba kerül minden termék és szolgáltatás, amelyről a Gloster Csoporthoz tartozó összes leányvállalat érvényes megrendeléssel rendelkezik, de még nem kerültek kiszámlázásra az ügyfelek számára.

A felhő üzletág számára az első üzleti negyedév rendkívül aktív időszak volt: számos belső integrációs projektet sikeresen lezárt a cég, míg több kezdeményezés esetében megkezdődött a következő fejlesztési fázisok kivitelezése. Az év további részében a digitális transzformáció iránti igény továbbra is erősödik, az ügyfelek elsősorban olyan technológiai megoldásokat keresnek, amelyek üzleti folyamataik optimalizálását és versenyképességük növelését szolgálják. A piaci kereslet jelentősen nőtt a testreszabott, felhőalapú szolgáltatások és az adatbiztonságot garantáló megoldások iránt. Emellett kiemelt figyelmet kapnak az új technológiák – különösen a mesterséges intelligencia – alkalmazásával járó adatkezelési kihívások, valamint a NIS2 szabályozásnak való megfelelés. Számos IT auditot követően indultak el rendszerbevezetések, amelyek az év további szakaszában is folytatódnak - vázolta fel a kilátásokat a Gloster.

A nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág területén egyes meglévő megrendelések esetében átmeneti volumen visszaesést tapasztalt a vállalat, így aktívan dolgozik új üzleti lehetőségek azonosításán, illetve a meglévő piaci jelenlét bővítésén. Ennek részeként több ígéretes tárgyalás is előrehaladott fázisban van – közölte a Gloster. A BMW-vel kialakított partneri együttműködés középtávon kifejezetten ígéretesen alakul a cég szerint, a vállalat szervezeti szinten indított workshop sorozatot beszállítói számára, amelynek célja a szoftveralapú szolgáltatások hatékonyságának növelése, különös tekintettel a nemzetközi shoring modell továbbfejlesztésére. Ez a kezdeményezés jelentős lehetőségeket nyithat meg a Gloster szerint, különösen a magas hozzáadott értékű szolgáltatások területén. Folyamatos sales tevékenység eredményeként sikerült több kisebb volumenű pilot projektet elindítani, ezek stratégiai jelentőséggel bírnak, mivel menendzsment várakozásai szerint ezekből rövid időn belül nagyobb léptékű, hosszú távú együttműködések formálódhatnak. Emellett továbbra is kiemelt figyelmet fordít a vállalat a partnerhálózat erősítésére és új iparági kapcsolatok kialakítására.

