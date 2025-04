"Mindent ki lehet számolni, de a nap végén az egész hit kérdése" – Szakértői kerekasztal a hazai energiatárolásról

A Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 Konferenciát záró panelbeszélgetésén a hazai és nemzetközi energia­tárolási trendek, valamint a magyar piacon felmerülő műszaki, gazdasági és szabályozói kihívások kerültek középpontba. A változó szabályozás, a nyersanyagárak kiszámíthatatlansága és a hálózati engedélyezések bonyolult folyamata mind-mind olyan kockázati tényezők, amelyek körültekintő tervezést igényelnek. Ezzel együtt a szereplők bizakodóak: az energiatárolók terjedése hosszú távon elkerülhetetlen trend, és aki időben reagál, az jelentős versenyelőnyre tehet szert a magyar - és akár a nemzetközi – piacon is.

A panelbeszélgetésen egyértelműen és gyorsan kirajzolódott, hogy az energiatárolás a magyar piacon nemcsak a hálózat stabilitása szempontjából elengedhetetlen, hanem üzletileg is izgalmas lehetőségeket kínál. A fejlesztők és beruházók egyre többféle modellt mérlegelnek – a frekvenciaszabályozástól és teljesítményoptimalizálástól kezdve a kereskedelmi arbitrázson át egészen a hálózatfejlesztés kiváltásáig –, miközben a szabályozói környezet is egyre kedvezőbbé válik az innovatív megoldások bevezetésére. De mit is mondtak a szakértők?

Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) elnöke a panelbeszélgetés moderátoraként elsőnek Rácz Viktort, a REKK Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársát szólította meg, arra kérve, hogy vázolja fel, milyen folyamatok zajlanak jelenleg a hazai tárolói piacon. Rácz rámutatott, hogy

Magyarországon már 730 MW olyan napelemkapacitás van amely saját fogyasztás céljára termel, ami kiváló lehetőséget teremt a tárolók telepítésére.

Eközben azt is kiemelte, hogy az IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) szerint

a nyersanyagárak változékonysága könnyen megakaszthatja az eddigi eszközárcsökkenési trendet,

ami az energiatárolók költségében köszönt eddig vissza. Felhívta a figyelmet, hogy az érvolatilitás miatt a potenciális beruházóknak körültekintőnek kell lenniük a piaci folyamatokkal.

A beruházók számára az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy mennyi idő alatt térül meg egy energiatároló rendszer. Gaján Viktor, az EXTOR Energy Zrt. energiatárolási megoldások területének felelőse szerint

nehéz egyetlen univerzális megtérülési mutatót megadni, mert a vállalatok eltérő feltételekkel, különböző piaci szegmensekben és egyedi finanszírozási konstrukciókban gondolkodnak.

Vannak olyan projektek, ahol a számítások alapján 3–5 év alatt térül meg a befektetés, de előfordulhat ennél gyorsabb térülés is.

Ekkor viszont az energiatároló minőségét és az üzemidő kockázatait különösen fontos mérlegelni

- tette hozzá.

Fekete Csaba, az ALTEO Nyrt. üzletfejlesztési és kivitelezési igazgatója rávilágított, hogy a kezdeti sikereket ért el a frekvenciaszabályozás (FCR) területén, ám a piac időközben telítődött. Az első tárolók építésekor a tulajdonosok meggyőzése önmagában kihívást jelentett, viszont a kedvező piaci visszajelzések hozzájárultak a vállalat portfóliójának bővítéséhez:

Volt egy pozitív élmény a döntéshozóknál, hogy a tároló az jó

- mondta.

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a megtérülési idők növekedhetnek, ahogyan a verseny fokozódik. "A támogatási rendszer ad egy kellő biztonságot" – tette hozzá, utalva arra, hogy a jogszabályi környezet és a piaci ösztönzők egyelőre támogatóak,

ám a tényleges gazdaságosságot nagyban befolyásolja a gyártói garancia, a hosszú távú technológiai stabilitás és a piaci ármozgások.

Fekete Csaba szerint döntő jelentőségű, hogy ki milyen kockázatokat vállal be:

Mindent ki lehet számolni, de a nap végén az egész hit kérdése.

A vállalat jelenleg egy 70 MW-os tároló megvalósításán dolgozik a METÁROLÓ program keretében, mely a tervek szerint kétórás üzemidővel rendelkezik majd és várhatóan jövőre készül el. Az ALTEO a hosszabb üzemidejű tárolási lehetőséget is mérlegeli, de egyelőre nem látja igazoltnak annak kiépítését.

Első tárolóink 1 órások voltak (kitárolási idő - a szerk.), FCR piacra bőven elég. A jelenlegi projektben 2 órásakat telepítünk majd. Egyelőre még a számítások se mutatják, hogy miért lenne jobb a hosszabb lemerülési idővel rendelkező tároló beszerzése.

Kodaj Dávid, a KKS-Energy Kft. társalapítója és egyben ügyvezetője a hibrid rendszerek (naperőmű + akkumulátor) engedélyezési folyamatáról beszélt. A tapasztalatai szerint a helyi építési szabályozás sok esetben még nem alkalmazkodott az akkumulátoros tárolókhoz, így 4–6 hónappal is meghosszabbodhatnak a projektekkel kapcsolatos eljárások.

A hálózatfejlesztéssel kapcsolatos költségek szintén fontos tényezők:

az új csatlakozási feltételek lehetővé teszik a rugalmasabb kapacitáslekötést, de a tényleges költségmegtakarítás csak akkor érvényesíthető, ha a rendszer bizonyos időszakokban visszaszabályozható.

A tűzvédelmi előírásokról Fekete Csaba elmondta, hogy a hazai katasztrófavédelem foglalkozik a területtel, és bár a szabályozás folyamatosan alakul, különösebb akadályt nem észleltek.

Varga Dániel, a VÁV UNION Kft. ügyvezetője szerint

kulcsfontosságú, hogy időben és alaposan készítsék elő a projekteket, mert csak így garantálható, hogy a kivitelezés során ne merüljenek fel váratlan költségek vagy üzemeltetési problémák.

Az engedélyezési procedúra komoly szakértelmet igényel, amit a piac még tanul: fontos a megfelelő méretezés, a részletes kockázatelemzés és a hatékony energiamenedzsment rendszer alkalmazása.

Ezek együttesen biztosíthatják, hogy a tárolók ne csak megtérüljenek, de a hálózati stabilitást is növeljék

- tette hozzá.

Az Egyesült Államokban – jegyezte meg Gaján Viktor – már egyre népszerűbbek a hosszabb idejű energiatárolók, mivel a rendszerirányítók és szolgáltatók olyan megoldásokat keresnek, amelyek képesek nagyobb mennyiségű energiát tárolni és hosszabb ideig szolgáltatni.

A jövőbeli fejlődés azonban nem korlátozódik a hardveres fejlesztésekre. Varga Dániel szerint a „digitális agy” – vagyis a háttérben futó optimalizációs és energia­menedzsment szoftverek – jelenthetik a következő nagy ugrást.

Egy jól működő szoftveres vezérlés ugyanis kulcsfontosságú lehet nemcsak a hatékonyságban, hanem a kereskedelmi szempontból értékesíthető rugalmasság kihasználásában is.

Címlapkép forrása: Portfolio