Nem jött be az új szabály: őrülten lapátolták a pénzt az amerikai számlákról a csalók

Az amerikai fogyasztók 2,95 milliárd dollárt veszítettek tavaly vállalkozásokat és kormányzati tisztviselőket megszemélyesítő csalások miatt, annak ellenére, hogy 2023 áprilisában életbe lépett egy új szabályozás a probléma kezelésére - tudósított a Finextra . A csalási trendekről és a védekezési stratégiákról is szó lesza Portfolio május 27-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció itt!