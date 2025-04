Pár éven belül hiánycikk lehet a zöldenergia

Ma már nehezen elképzelhető, hogy egy vállalat úgy tartsa meg az értékét a piacon, hogy nem foglalkozik fenntarthatósággal. A zöldülési elvárás azonban egy olyan út, amelyen érdemes lépésenként végigmenni. Fontos azt is figyelembe venni, hogy ma zöld energiát lekötni hosszútávra lehet csak (például PPA-ken keresztül), és még az is elképzelhető, hogy 2-3 év múlva már nem lesz erre lehetőség, így hiánycikk lehet - mondta Pokol László, a Green Cloud Platform vezérigazgatója a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 konferencián.

Portfolio Sustainable World 2025 Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.

Van egy nagyon komoly nyomás az energiafogyasztó vállalatokon: ez az ESG elvárásoknak való megfelelési, illetve a kapcsolódó zöldülései kényszer

- kezdte előadását Pokol László.

Talán a legfontosabb a fogyasztók, ügyfelek részéről érkező nyomás, így ma már egy komoly nagyvállalat nem mehet el a fenntarthatóság ügye mellett,

és nem teheti meg, hogy ne foglalkozzon vele

- hangsúlyozta. A cégek sok pénzt fektetnek már ebbe, jelentős szakértői csapatot alkalmazva.

Nagyon fontos pénzügyi aspektusai is vannak ma már a fenntarthatóságnak,

így a pénzintézetek gyakran a finanszírozást, hitelek folyósítását is a zöldüléshez is kötik

- emelte ki Pokol László.

A fenntarthatóság a nemzetközi nagyvállalatok első három célkitűzése között szerepel, és ma már nem elképzelhető, hogy egy vállalat úgy tartsa meg az értékét a piacon, hogy nem foglalkozik fenntarthatósággal sőt, ma már egy vállalat értékesebb, ha a mindennapjainak része a fenntarthatóság.

Pokol László két, a konferencián elhangzott sarokszámot emelt ki előadásában: egyrészt a 2024-es 44,7 TWh-s országos villamosenergia-felhasználást (ami Orbán Gábor, az MVM Partner Zrt. vezérigazgatójának előadása szerint 61 TWh-ra emelkedhet 2035-ig), valamint a hazai időjárásfüggő megújuló energiatermelő kapacitás növekedéséről, ami a naperőművek vezetésével a jelenlegi mintegy 8 GW-ről 2030-ig 12-13 GW-re bővülhet.

Szerinte ha ezeket a számokat megnézzük, azt találjuk, hogy a megújulók 2030-ban a teljes hazai áramigény negyedét-harmadát fogják tudni ellátni.

Tehát ha 2030-ra valakinek vannak zöldülési elvárásai, akkor elképzelhető, hogy 2-3 év múlva már nem lesz olyan zöld energia, amit le tud kötni - mondta.

Ha egy cég ma zöldülni akar, akkor elsősorban elektrifikálnia kell, és amiben csak lehet, érdemes az energiafelhasználásában áttérnie villamos energiára. Ha ez megvan, érdemes két másik lépést is megtenni, a sorrendjük lényegében mindegy: Egyrészt, hogy hogyan tudja az ügyfél az energiafogyasztását csökkenteni, másrészt, hogy hogyan tudja ezt optimalizálni.

Nagyon fontos, hogy csak akkor és csak olyan energiát fogyassza el a vállalatunk, amire igazán szüksége van

- emelte ki.

Ha idáig eljutott egy vállalat, akkor utána a következő lépés azt megvizsgálni, hogy hogyan tovább. Erre a legkézenfekvőbb megoldás az - ha adott a pénz, a terület, az idő és minden egyéb feltétel -, hogy a vállalat a saját telephelyén a mérőóra mögött (onsite) zöld energiatermelési kapacitást alakít ki. Ha ezzel is megvan a cég, az után kezdődik az igazán nehéz zöldülési feladat.

Nagyon sok zöld termék van már a magyar piacon, ezek közül talán a legegyszerűbb megoldást a származási garanciák (GO-k) kínálják

- emelte ki.

Pokol László azonban jelentős kockázatot lát abban, hogy ez meddig marad így fenn a jelenlegi formájában, hiszen most már nagyon sok van belőlük. Ráadásul olcsóak, és eközben az is kérdéses, hogy a például Spanyolországból származó GO-t megvásárolva mit adok hozzá a magyarországi zöld energia fejlődéséhez.

Ezért úgy véli: elképzelhető, hogy ESG-ben már nem lesz sokáig elszámolható.

A hosszútávú zöld energiavásárlási megállapodásoknak (PPA-k) több változata is van: az inkább pénzügyi terméknek tekinthető virtuális PPA-k, az on-site PPA-k, amelyek önmagukban nem feltétlen oldják meg a zöldülést, valamint az off-site PPA-k. Az árak volatilitásának kezelésére tud választ adni egy PPA, hiszen tudja fixálni a zöldenergia árát.

Míg 2-3 évvel ezelőtt még mi kerestük az ügyfeleket azzal, hogy van-e kedvük zöld energiát vásárolni, és hogy hallottak-e a PPA-ról, addig ma már nagyon sok esetben az ügyfelek jelentkeznek

- fogalmazott.

Szerint az egyik legnagyobb probléma a megújulókkal Magyarországon, hogy a meglévő erőműveket nem fejlesztjük, azaz nem nézzük meg, hogy az adott csatlakozási ponton hogyan lehet maximalizálni, hanem inkább beállítunk még egy erőművet. Ennél fontosabb szerinte a mérő mögötti lehetőségeket jobb kiaknázása, például energiatároló telepítésével.

A zöldülés hány százalékát érdemes megvásárolni? Pokol László szerint érdemes kicsiben indulni, kitapasztalva a terméket, és keressenek olyan partnert, ahol ez skálázható utána. Fontos, hogy olyan partnert keressen az ügyfél, aki az energiapiacok követésének terhét nagyrészt leveszi a válláról. Ma a zöldenergia már abszolút versenyképes árban a fosszilis energiával, és egy vállalatnak, akinek fontos a zöldülés, egy nulla forintba kerülő beruházás, egy PPA szerződés a legjobb ügyfélérték növelő és legjobb PR, amit el tud ma érni - zárta előadását Pokol László.

Címlapkép forrása: Portfolio