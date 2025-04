Versenyhátrányt okoz a cégeknek az energiapiaci tájékozatlanság

Az energiapiacokat meghatározó árjelzések értelmezése ma már elengedhetetlen minden piaci szereplő számára: a tájékozatlanság versenyhátrányt jelenthet. A HUPX vezérigazgatója, dr. Vajta Mátyás szerint a napon belüli piacok likviditása és volatilitása drámaian nőtt, amire a cégek egyre inkább algoritmikus kereskedéssel reagálnak. A fenntarthatóság, megfizethetőség és ellátásbiztonság közötti egyensúly, vagyis az energiatrilemma kezelése a fogyasztói szinten is adatalapú döntéshozatalt igényel - beszámolónk a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 konferenciáról.

Az energiapiacokról és energetikáról szóló diskurzusokban alapvetően három fő célról szoktunk beszélni:

az ellátásbiztonságról, a fenntarthatóságról, illetve a megfizethetőségről.

- ez a közhelyként emlegetett energiatrilemma, amelyre köztes megoldások vannak. Az egésznek a középpontjában az energiapiac és az azon kialakuló árak vannak, hiszen ez alapján hoznak döntést a regulátorok és a vállalatok.

Ez egy olyan fontos kiindulópont, amelynek mélységében való nem ismeretét ma már senki nem engedheti meg magának

- mondta dr. Vajta Mátyás.

Az elmúlt 15 évvel összevetve nagyon máshogy kell tekintenünk azokra az árjelzésekre, amelyeket az energiapiacok és az energiatőzsdék hoztak az elmúlt 2-3 évben. A tájékozatlanság e téren már versenyhátrányt okoz. Ezért igenis energiafogyasztói szinten is ismerni kell az energiapiacokat, és ehhez például a HUPX Magyarországon nagyon sok segítséget tud adni. A magyar áramtőzsde likvid, a magyar éves villamosenergia-fogyasztás megközelítőleg 90%-ának megfelelő energiamennyiség fordul meg a HUPX azonnali piacain, és nagyon sok tagunk van - fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek alapján elmondható, hogy reprezentatív árjelzést ad a magyar áramtőzsde.

Az elmúlt évek változásai között dr. Vajta Mátyás kiemelte, hogy

a napon belüli piaci szegmens nagyon erősen fejlődik.

Míg nagyon sokáig a másnapi piaci szegmens volt a leginkább meghatározó, addig az utóbbi években a napon belüli piac elkezdett nagyon erősen likviddé válni, és ma már nagyjából a teljes forgalomnak nagyjából a 20-25%-os részét teszi ki az itteni volumen.

Egy másik típusú változás, hogy megjelent a nagyon erős volatilitás, elsősorban hónapon belül és napon belül, hiszen 250-300 eurós árak vannak - mondta. Ez is aláhúzza, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor, milyen tevékenységet milyen energiafogyasztással végez egy vállalat. Egy jó döntés, jó időzítés nagyon sok mindenben tud segíteni.

A naperőművek termelésének növekedése 2021 és 2024 között jelentős mértékben hozzájárult a napon belüli volatilitás növekedéséhez. A jelentős napon belüli árvolatilitás, főként a nyári, kora őszi hónapokban jellemző. A napon belüli árjelzések alakulásában egy erős tendencia figyelhető meg. A „kacsa” görbe jelensége a 2024-es évre tovább erősödött, vagyis az esti órákban, ahol a napos termelés már nem játszik szerepet az energiamixben, a napi átlagár háromszorosát is meghaladhatják a kialakult órás árak. A 10-17 órás időszakban az árak jelentősen visszaesnek és a napi átlagár alatt alakulnak.

Ahogy megjelennek és terjednek a megújulók, nagyon fontossá válik, hogy egy adott termelő egység a szállításhoz közel tudjon menetrendezni, illetve, hogy közelebb tudja a pozícióit optimalizálni, hiszen az időjárás pillanatokon belül tud jelentősen változni, amihez adaptálódni kell. Minél közelebb tudunk kereskedni a szállításhoz, annál inkább tudjuk optimalizálni a portfóliónkat, és így nagyon sok kiegyenlítő energia költséget spórolhatunk meg.

Ez nagyon megdobta a napon belüli piacok likviditását is, az ajánlati számok jelentős növekedése figyelhető meg a HUPX napon belüli piacán, és a napi minimum és maximum beadott ajánlati mennyiségek is növekednek. Ma már olyan mennyiségű ajánlat esik be, amit most már jól láthatóan humán képességekkel kereskedői oldalon nagyon nehezen lehet lekövetni,

ezért sok cég kezd átállni az algoritmikus kereskedésre,

az újonnan a napon belüli piacra lépő szereplők pedig már szinte kizárólag algoritmikus kereskedést folytatnak - hangsúlyozta ki dr. Vajta Mátyás.

Fogyasztói oldalon is nagyon fontos, hogy az adatalapú döntéseket valahogy internalizáljuk, hiszen a velünk szerződésben álló energiakereskedő már valószínűleg így dolgozik.

Nagyon jó win-win helyzet tud kialakulni akkor, ha a nagyon profi kereskedő nagyon profi fogyasztóval találkozik

- hangsúlyozta.

Az elmúlt 15 év nagy részében a másnapi piac adta a meghatározó indexet, mindenki ehhez árazott, például a kiegyenlítő energia árazásának képletében is nagyon sokáig ez volt az egyik meghatározó faktor. Most ott tartunk, hogy egy nagyon szofisztikált kiegyenlítő energia árazási módszertan kerül bevezetésre, amely gyakorlatig a HUPX összes létező piacát és indexét magába foglalja. Ma már messze nem elég fogyasztóként, termelőként, kereskedőként csak a másnapi piacot figyelni, hanem folyamatosan figyelni kell a napon belüli aukciós piacokat, illetve a napon belüli folyamatos kereskedést, mert a módszertan egyik eleme, hogy az adott időszakra vonatozó legmagasabb indexet veszi figyelembe, és így az ember nagyon sok olyan extra költséget elkerülhet, amit egyébként nem tudna.

Jelenleg teszt üzemmódban van, kereskedelmi forgalomba pedig a második negyedévben kerül a HUPX új adatplatformja (labs.hupx.hu), ahol az összes említett fontos, a magyar energiapiacot meghatározó kereskedési információ elérhető lesz

- tette hozzá dr. Vajta Mátyás.

Címlapkép forrása: Portfolio