Összeegyeztetető az újraiparosítás a klímacélokkal?

A legfrissebb sajtóhírek ismét megerősítették, hogy Magyarország ipari termelése már a következő 12 hónapban megugorhat néhány újonnan megnyíló vagy bővülő nagyüzemnek köszönhetően, amelyeket még továbbiak követnek. Ennek rövid távon lehetnek pozitív következményei a gazdaság és a foglalkoztatás szempontjából, ugyanakkor kihívást jelent a 2030-as klímacélok elérésében - áll a Green Policy Center elemzésében.

Milyen gazdasági, versenyképességi előnyökkel jár a zöld átmenet?

A Green Policy Center (GPC) klímapolitikai szakmai műhely tanulmánya alapján a klímapolitika célok végrehajtása nemhogy nem árt az ipari versenyképességnek, épp ellenkezőleg,

növeli az energiaszuverenitást, munkahelyeket teremt, és növeli a válságokkal szembeni ellenállóképességet.

A tanulmány összesítése szerint Magyarország vonatkozásában 2019 óta három kormányzati megrendelésű és két nem kormányzati szervezet által végzett vizsgálat zajlott a klímasemlegességi átmenet gazdasági hatásainak vagy költség-haszon elemzésének modellezésére (Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ által kormányzati felkérésre készített vizsgálat és a felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT), illetve a CAN Europe és a McKinsey&Company kutatása.

Összességében mind az öt enyhén pozitív végeredményt hozott:

magasabb GDP, több munkahely, az elkerült költségek meghaladják a beruházási költségeket.

Mindehhez hazánknak igen komoly pénzügyi forrásai állnak rendelkezésre a jelenlegi évtizedben. Ezzel szemben, a nem-cselekvésnek jelentős negatív gazdasági hatásai lehetnének: egy friss tanulmány szerint akár 50%-os globális GDP-csökkenést eredményezhetnek a század végéig egy „ölbe tett kéz” (business as usual) forgatókönyv esetén. Egy másik kutatás is hasonló eredményekre (60%) jutott, eszerint Európa GDP-je már 2050-re 11,2%-kal csökkenhet.

Az újraiparosítási hullám és az ÜHG kibocsátások

A GPC összefoglalta, hogy mi történik jelenleg a hazai iparban, és milyen módszerekkel lehetne ezen tovább javítani az új vagy bővülő ipari létesítmények esetén: Magyarország legnagyobb folyamatban lévő gyárberuházásai közül több is az üzemszerű termelés megkezdéséhez közelít. Az új debreceni BMW gyárban már 2025-ben elindulhat a sorozatgyártás, míg a kecskeméti Mercedes-gyár bővítményében – ami megkettőzi az eddigi kapacitást – 2026 elején kezdődhet a termelés, ami révén Magyarország képessé válhat arra, hogy évente legyártson kb. egymillió autót - írják.

Ezzel hazánk a top 5-be kerül az autógyártó EU tagállamok között. Mindezt a szegedi BYD elektromosautó-gyár még tovább emeli a következő évek során. Az akkumulátorgyártás terén, idénre várható a debreceni CATL gyár első ütemének üzemszerű indulása. Ezen kívül több más gyárépítés is folyamatban van ezen iparágban. A Magyarország 2023-27-es Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervében foglalt támogatásoknak köszönhetően az élelmiszeriparban is jelentős felfutás várható már rövidtávon, miként a hadiipar is komoly fejlődésen megy át.

Az elemzés rávilágít, hogy 2018-tól az energiahatékonyság javulásának köszönhetően egy lassú csökkenés indult el - a Covid okozta kisebb zavarok mellett -, az iparnak az üvegházhatásúgáz-kibocsátásokra (ÜHG) gyakorolt hatásait illetően. Ezt az energiaválság gyorsított fel 2022-ben és 2023-ban. Ez utóbbi oka részben a termelés - átmeneti - csökkenése volt. A gazdasági helyzet kedvezőbbé válásával és az újraiparosítás jelenlegi hullámával azonban

a szektor ÜHG-kibocsátásai várhatóan növekedni fognak 2030-ig, a hazai ágazatok közül egyedüliként,

amivel a NEKT 2024-es felülvizsgálatához készült előrejelzések is számolnak. Ezek alapján 2050-ben az ipar lenne a legnagyobb ÜHG kibocsátású ágazat. A szakmai műhely iparral foglalkozó friss elemzésének becslései szerint a 2025-2029-es években induló vagy bővülő ipari üzemek Magyarország ÜHG kibocsátásait 2,22 millió tCO2e-vel növelhetik 2030-ban, amennyiben a jelenlegi tervek szerint építik meg őket. Ez a növekmény a 2030-ra várható ÜHG kibocsátás kb. 5%-a, vagyis a kérdés a 2030-as klíma- és energiapolitikai célok elérésének szempontjából nagy jelentőséggel bír.

A tanulmány kiemeli, hogy az ipar tipikusan 30-40 éves beruházási ciklusokban gondolkodik, azaz egy ma épülő új üzem várhatóan még állni fog Magyarország klímasemlegességi céljának teljesítési határidején, 2050-ben – már csak ezért sem mindegy, hogy azok mennyire fenntartható vagy továbbfejleszthető módon épülnek meg.

Hogyan lehetne fenntarthatóbb módon megépíteni és működtetni az új vagy bővülő üzemeket?

A szakmai műhely nyolc javaslatot fogalmazott meg az új vagy bővítésen áteső gyárak elhelyezésére, tervezésére, energiaellátására, helyi gazdaságra gyakorolt hatásaira nézve, illetve az elkerülhetetlen ÜHG-kibocsátások elnyeletésére és ellentételezésére vonatkozóan:

A jövőben megkezdett gyárépítéseket barnamezős területen kellene végrehajtani, lehetőleg olyan helyen, ahol eleve adott vagy egyszerűen kiépíthető a vasúti teherszállítás lehetősége. Előbbi azért fontos, mert hogy ne értékes mezőgazdasági vagy természeti (széndioxid-nyelő és más környezeti előnyöket is nyújtó) területeket áldozzunk fel az új üzem építése érdekében, hanem az ember által már átalakított, de jelenleg nem használt telkeket „hasznosítsunk újra”, természetesen alapos kármentesítés után. Az üzembe való ki- és beszállítást pedig azért javasolják vasútra terelni, mert az átlagosan ötödakkora ÜHG-kibocsátás mellett tud ugyanannyi árut elszállítani. Az újrahasznosítás, víz-visszaforgatás mértékét a technológiailag lehető legnagyobb mértékre kellene emelni, és optimalizálni kell az anyaghasználatot. A vízkészlet egyre korlátozottabb mértékben áll hazánk rendelkezésére, főleg nyaranta. A mai országterület mindig is szegény volt a legtöbb ipari nyersanyagban, ráadásul azok még elérhető mennyisége globálisan is fogy. Vagyis mindezen erőforrásokkal felelősségteljesen kell gazdálkodni. Fontos, hogy a hazai gyárberuházások közül minél több alapuljon innovatív, fenntarthatósági áttörést jelentő gyártási és kibocsátás-csökkentési technológiákon, hiszen a ma épülő üzemek a klímasemlegesség 2050-re vállalt határidejében még velünk lesznek. Ehhez állami támogatásra van szükség, mert az új technológiák mind beruházási, mind működési költségeik terén drágábbak az első időszakban. E támogatást az állam számára költséghatékony és a beruházó számára kiszámítható módon a Carbon Contract for Difference típusú finanszírozással lehet megoldani, amely módszert Németország és az EU Innovációs Alapja is sikerrel alkalmazza már. Az új gyárat vagy bővítést a jövőben várható éghajlati viszonyoknak megfelelően kellene megtervezni, hogy egy aszály, hőhullám vagy vihar ne akadályozza a termelést. Mivel az jelenleg felfutó iparágakban az ÜHG-kibocsátás jellemzően az energiaellátásból származik, fontos, hogy az új üzem vagy bővítmény áram- és hőellátását karbonmentes megoldásokkal biztosítsák, legyen szó akár saját energiatermelésről, akár energiavásárlásról. Hacsak az adott iparág technológiai jellemzői nem teszik mindenképpen szükségessé, akkor új földgáz-csatlakozás kiépítését nem is tartja indokoltnak a Green Policy Center, hiszen így nem csak az ÜHG-kibocsátások növekedése lenne elkerülhető, de egyúttal Magyarország energiafüggetlenségét is erősítené, tekintettel a mai magas földgáz importarányra. Az élelmiszeriparban keletkező, (minél kevesebb) élelmiszer-hulladékot biogáz- előállításra és az üzem energia-ellátására lenne célszerű visszaforgatni, ezzel egyrészt csökkenne a hulladékgazdálkodási ágazat ÜHG-kibocsátása, másrészt a saját energiatermelés révén csökkenne az adott cég magas földgázáraknak való kitettsége. Minden esetben a hazai munkaerő alkalmazását kellene szem előtt tartani, akár az igazságos zöld átmenet jegyében a hanyatló ágazatok dolgozóinak átképzésével; valamint ahol vannak ilyenek, ott a hazai nyersanyagok és köztitermékek használatával. Mindezzel biztosítható, hogy az új gyár szervesen kapcsolódjon a magyar és a helyi gazdaságba. Elő kellene írni az új vagy nagyfelújításon áteső ipari nagykibocsátók - vagyis az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere (EU ETS) hatálya alá tartozó ipari létesítmények - számára, hogy a tervezés során készítsék elő a létesítményeknek a beruházási cikluson belüli klímavédelmi továbbfejlesztési lehetőségeit (pl. hagyjanak szabadon területet széndioxid-leválasztó esetleges későbbi beépítésére). A kibocsátási engedélyük megszerzése vagy frissítése során dokumentumokkal igazolják ennek megtörténtét vagy az elmaradásának indokát. E javaslat révén elérhetővé válna, hogy az üzem a 30-40 éves beruházási cikluson belül is képes legyen bizonyos mértékben továbbfejlődni, mihelyst megjelennek vagy piacéretté válnak új technológiák. Széndioxid-elnyelést csak hiteles és megbízhatóan nyomon követhető, tartós megkötést eredményező módon kellene alkalmazni, a többi kibocsátás-csökkentési opció kimerítése után. Ez garantálja a valódi kibocsátás-csökkentési lépések elsődlegességét és a vállalati (önkéntes) célok eléréséhez használt kreditek megbízhatóságát.

