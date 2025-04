Próbálja megkerülni a vámokat az Apple, 600 tonna iPhone-t repített az USA-ba

Az Apple rendkívüli lépéseket tett a Trump-féle vámok elkerülésére: 600 tonna iPhone-t szállított légi úton Indiából az Egyesült Államokba, ami körülbelül 1,5 millió készüléket jelent - derül ki a Reuters által megszerzett információkból.

A technológiai óriás stratégiája betekintést nyújt abba, hogyan próbálja a vállalat kikerülni Donald Trump elnök által bevezetett vámokat és készletet felhalmozni egyik legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban.

Elemzők figyelmeztetése szerint az iPhone-ok amerikai ára jelentősen emelkedhet, mivel az Apple nagymértékben támaszkodik a kínai importra, hiszen Kína a készülékek fő gyártási központja. A Kínából származó termékekre Trump 125%-os vámot vetett ki, míg az indiai import esetében ez csak 26% lenne, bár ezt jelenleg felfüggesztették Trump 90 napos moratóriuma miatt, amely Kínára nem vonatkozik.

Az egyik forrás szerint a vállalat lobbizott az indiai repülőtéri hatóságoknál, hogy a chennai repülőtéren a vámkezelési időt 30 óráról 6 órára csökkentsék. A forrás szerint az indiai gyártási központhoz közeli repülőterén az úgynevezett „zöld folyosó” megoldás az Apple által néhány kínai repülőtéren is alkalmazott modellt követi.

Március óta körülbelül hat, egyenként 100 tonna kapacitású teherszállító repülőgép indult útnak, az egyik éppen ezen a héten, amikor az új vámok életbe léptek - közölte a forrás és egy indiai kormánytisztviselő.

Egy iPhone 14 és töltőkábele csomagolással együtt körülbelül 350 grammot nyom a Reuters mérései szerint, ami azt jelenti, hogy a 600 tonnás összsúly mintegy 1,5 millió iPhone-t tartalmazhatott a csomagolás súlyát is figyelembe véve.

Az Apple világszerte több mint 220 millió iPhone-t értékesít évente.

A Counterpoint Research becslése szerint az Egyesült Államokba irányuló iPhone-import ötöde már Indiából származik, a többi Kínából.

Trump folyamatosan emelte a Kínára vonatkozó amerikai vámokat, amelyek szerdára már 125%-ra nőttek a korábbi 54%-ról. Az 54%-os vámtétel mellett a csúcskategóriás iPhone 16 Pro Max 1599 dolláros ára 2300 dollárra emelkedett volna a Rosenblatt Securities előrejelzései alapján.

Az Apple Indiában fokozni kezdte a termelést további munkavállalók felvételével, és a legnagyobb indiai Foxconn-gyár működésének ideiglenes, vasárnapokra történő kiterjesztésével.

Két másik közvetlen forrás megerősítette, hogy a Foxconn chennai üzeme most vasárnaponként is működik, ami általában munkaszüneti nap. A gyár tavaly 20 millió iPhone-t gyártott, beleértve a legújabb iPhone 15 és 16 modelleket is.

Ahogy az Apple diverzifikálja gyártását Kínán túl, Indiának kritikus szerepet szán. A Foxconn és a Tata, a két fő beszállítója összesen három gyárat működtet az országban, és további kettő építés alatt áll.

Az Apple körülbelül nyolc hónapot töltött a gyorsított vámkezelés megtervezésével és kialakításával Chennaiban, és Narendra Modi miniszterelnök kormánya utasította a tisztviselőket, hogy támogassák az Apple-t - mondta egy magas rangú indiai tisztviselő.

A kereskedelmi vámadatok szerint a Foxconn Indiából az Egyesült Államokba irányuló szállítmányainak értéke januárban 770 millió dollárra, februárban pedig 643 millió dollárra ugrott, szemben az előző négy hónap 110 millió és 331 millió dollár közötti értékeivel. A januári és februári Foxconn légi szállítmányok több mint 85%-át Chicagóban, Los Angelesben, New Yorkban és San Franciscóban rakodták ki.

