Száguldás után esés az amerikai tőzsdéken

Hatalmas a volatilitás a világ tőzsdéin, ebből ma is ízelítőt kaptak a befektetők: Miközben tegnap még arra emelkedtek történelmi mértékben a vezető amerikai részvényindexek, hogy Donald Trump egy 90 napos szünetet rendel el azon országok számára, amelyek nem vezettek be megtorló (visszavágó) vámokat az Egyesült Államokkal szemben, és ez a jó hangulat az ázsiai és az európai részvénypiacokra is átterjedt, ma már újra az eladók kerültek fölénybe az amerikai tőzsdéken, ahol a vezető indexek 4-6 százalék mínuszba estek. Többen arra figyelmeztettek, hogy a piaci emelkedéseket érdemes profitrealizálásra, kiszállásra felhasználni, ezt láthatjuk ma az amerikai piacon. Az esésben az élen ma is a nagy technológiai cégek állnak, nagyot esett az Apple, az Amazon, a Meta, az Nvidia és a Tesla árfolyama is, és mivel ezek súlya nagy a vezető amerikai részvényindexekben, az egész piacot lehúzzák.