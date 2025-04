Trump bejelentésére szárnyalnak a tőzsdék, tépik az OTP-t

Portfolio 2025. április 10. 11:14

Tegnap hatalmas emelkedést láthattunk Amerikában, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy 90 napos szünetet rendel el azon országok számára, amelyek nem vezettek be megtorló (visszavágó) vámokat az Egyesült Államokkal szemben. Ezt követően ma reggel Ázsiában is szép pluszokat láthattunk, legalábbis Kína, valamint hongkong kivételével, ugyanis amíg a világ többi része örülhetett, addig Kína nem úszta meg: az amerikai elnök 125 százalékos vámot vetett ki az ázsiai országra.



Európában is nagy emelkedéssel indult a nap, ebből pedig a magyar tőzsde sem maradt ki: az OTP vezetésével több mint 5 százalékos emelkedésben kezdte a napot a BUX, régiós szinten azonban inkább a lengyel tőzsde kiemelkedő.



Gazdasági események szempontjából amerikai inflációs és munkanélküliségi adatokra ajánlott ma figyelni a vámháborús fejlemények mellett.