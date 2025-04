Kezdenek talpra állni az amerikai tőzsdék, feszültek a piacok Trump miatt

Hatalmas kilengéseket láthatunk a világ tőzsdéin: tegnapelőtt még annak örültek kitörő lelkesedéssel a befektetők, hogy Donald Trump amerikai elnök Kína kivételével egy 90 napos szünetet rendelt el a vámintézkedéseknél, tegnap viszont már újra az eladók kerültek fölénybe az amerikai tőzsdéken, ahol a vezető indexek 2,5-4,5 százalék mínuszba estek. Ma reggel jól indult a nap az európai börzéken, jött azonban a hangulatromlás, mivel bejelentette Kína, hogy 84%-ról 125%-ra emelik az amerikai termékekre a vámokat, válaszul Trump elnök tegnapi bejelentésére. Estére az amerikai tőzsdék is elindultak felfelé, megint a tech szektor indult be a legjobban.Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés.