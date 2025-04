Kijött a friss lista: itt van a világ 10 legforgalmasabb repülőtere

Dubaj lett a világ legnagyobb forgalmú reptere 2024-ben nemzetközi utasforgalom alapján, ha azonban a belföldi utasforgalmat is belevesszük, Atlanta állt az élen, több mint 100 millió utassal. Teherforgalom tekintetében Hongkong vezeti a ragsort - írja a Bloomberg.

2024-ben a globális légiutas-forgalom elérte a Covid előtti szintet, összesen 9,5 milliárd utas repült tavaly, ami 3,8 százalékkal magasabb, mint a 2019-es érték. Minden régióban jelentős forgalomnövekedés volt az előző évhez képest.

A repülőterek közül a dubaji repülőtér megőrizte első helyét nemzetközi utasforgalom alapján,

a nagy nemzetközi csomópont, amely olyan nagy légitársaságoknak az otthona, mint az Emirates Airlines, több mint 92 millió nemzetközi utast kezelt tavaly. A második helyen a londoni Heathrow állt, ami a legnagyobb forgalmú európai repülőtér, míg a harmadik helyen a szöuli Incheon végzett a 2024-es nemzetközi forgalom alapján.

Ha belevesszük a belföldi utasforgalmat is, akkor bekerül a top 10-be több amerikai város is, teljes forgalom alapján a világ legnagyobb reptere Atlanta lett, több mint 108 millió utassal, amely a Delta Air Lines központi repülőtere. A legnagyobb kínai, indiai és japán repülőtér is a 10 legnagyobb forgalmú reptere között szerepel a teljes utasforgalom szerint.

Teherforgalom alapján a hongkongi repülőtér áll a világ élvonalában, amely nemrégiben adott át egy harmadik kifutópályát, Sanghaj lett a második, míg az amerikai Memphis a harmadik helyre került 2024-es áruforgalom alapján.

Az idei évre 9,9 milliárd utassal számol a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa, ugyanakkor lassulásra figyelmeztetnek a gazdasági bizonytalanság, a geopolitikai kockázatok és a légitársaságok kapacitáshiányai közepette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images