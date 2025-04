Új funkciók jelentek meg a több millió magyar által használt alkalmazásban

Mostanra több mint kétmillió állampolgár készülékén található meg a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás. Az induló funkciók mellett már mindenki számára elérhető a digitális aláírás és a hiteles adatmegosztás, a minap pedig megérkezett az új online, szelfis azonosítási mód is - kölzölte az alkamazást fejlesztő Idomsoft. A DÁP-azonosítást nyártól a bankok, biztosítók is integrálják, erről is szó lesz május 27-én a Portfolio Financial IT konferenciáján.