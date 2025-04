Milliárdos veszteség és zuhanó részvények: csúnyán keresztbe tett az amerikai kormány az Nvidiának

Az Nvidia 5,5 milliárd dolláros veszteséget könyvel el, miután az amerikai kormány korlátozta a vállalat H20 mesterséges intelligencia chipjeinek Kínába irányuló exportját, amely kulcsfontosságú piac volt az egyik legnépszerűbb termékük számára.

Az Nvidia kedden jelentette be, hogy 5,5 milliárd dolláros veszteséget könyvel el, miután az Egyesült Államok kormánya korlátozta a H20 mesterséges intelligencia chipek Kínába történő exportját. A bejelentést követően a vállalat részvényei mintegy 6 százalékkal estek a zárás utáni kereskedésben.

Az amerikai exportkorlátozások kiemelt figyelmet fordítanak az Nvidia AI chipjeire, mivel az USA igyekszik megakadályozni, hogy a legfejlettebb technológiák Kínába kerüljenek, ezzel is biztosítva az Egyesült Államok előnyét a mesterséges intelligencia versenyben. A korlátozások bevezetése után az Nvidia olyan chipek tervezésébe kezdett, amelyek a lehető legközelebb állnak az amerikai határértékekhez, de még megfelelnek az előírásoknak.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium szóvivője kedden közölte, hogy új engedélyezési követelményeket vezetnek be többek között az Nvidia H20 és az AMD MI308 chipek, valamint ezek megfelelőinek exportjára vonatkozóan.

A Kereskedelmi Minisztérium elkötelezett az elnök azon utasításának végrehajtása mellett, hogy megvédje nemzetbiztonságunkat és gazdasági biztonságunkat

- nyilatkozta a minisztérium szóvivője.

Az AMD részvényei 7 százalékot estek a zárás után.

Az Nvidia számára a H20 a legfejlettebb, Kínában értékesíthető chip, amely központi szerepet játszik a vállalat kínai AI-iparban való részvételében. Kínai vállalatok, köztük a Tencent, az Alibaba és a TikTok anyavállalata, a ByteDance, növelték H20 chip-megrendeléseiket a DeepSeek startup alacsony költségű AI modelljeinek növekvő kereslete miatt.

Bár a H20 chip nem olyan gyors az AI modellek betanításában, mint az Nvidia Kínán kívül értékesített chipjei, versenyképes néhány ilyen chippel az úgynevezett következtetési (inference) fázisban, amikor az AI modellek válaszokat szolgáltatnak a felhasználóknak. A következtetés gyorsan az AI chip piac legnagyobb szegmensévé kezdett válni. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a múlt hónapban érvelt amellett, hogy az Nvidia jó pozícióban van e változás kihasználására.

Az Nvidia kedden közölte, hogy az amerikai kormány korlátozza a H20 chipek kínai értékesítését, mert fennáll a veszélye, hogy a chipeket szuperszámítógépekben használják fel.

Bár a H20 számítási képességei alacsonyabbak, mint más Nvidia chipek esetében, a memóriachipekhez és más számítási chipekhez való nagy sebességű csatlakozási képessége továbbra is erős. Ezek a memória- és kapcsolódási szempontok hasznossá tehetik a H20-at kínai szuperszámítógépek építésében, és az USA 2022 óta korlátozza a szuperszámítógépekben használható chipek Kínába történő értékesítését. Az Institute for Progress, egy washingtoni pártsemleges think tank kedden a H20 chipek korlátozása mellett érvelt, azt írva, hogy a kínai cégek valószínűleg már építenek ilyen rendszereket.

Legalább az egyik vásárló, a Tencent már telepített H20 chipeket egy olyan létesítményben, amelyet nagy modellek betanítására használnak, valószínűleg megsértve a meglévő korlátozásokat, amelyek tiltják a chipek használatát bizonyos küszöbértékeket meghaladó szuperszámítógépekben. A DeepSeek szuperszámítógépe, amelyet V3 modelljük betanítására használnak, szintén valószínűleg megsérti ugyanezeket a korlátozásokat

- írta a csoport.

Az Nvidia kedden közölte, hogy az amerikai kormány április 9-én tájékoztatta arról, hogy a H20 chip Kínába történő exportjához engedélyre lesz szükség, április 14-én pedig közölték a vállalattal, hogy ezek a szabályok határozatlan ideig érvényben maradnak. Nem világos, hogy az amerikai kormány hány ilyen engedélyt adna ki, ha egyáltalán adna.

Az 5,5 milliárd dolláros veszteség a H20 termékek készletével, beszerzési kötelezettségeivel és kapcsolódó tartalékokkal függ össze - közölte az Nvidia.

A hír azután érkezett, hogy az Nvidia hétfőn bejelentette, hogy a következő négy évben akár 500 milliárd dollár értékű AI szervert tervez építeni az Egyesült Államokban olyan partnerek segítségével, mint a TSMC, összhangban a Trump-adminisztráció helyi gyártást ösztönző törekvéseivel.

