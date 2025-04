Tavaly nehéz volt bukni, idén nem könnyű pénzt keresni a tőzsdéken

Az év első hónapjai hektikus mozgásokat hoztak a globális pénz- és tőkepiacokon. A dollár gyengülése, az amerikai részvénypiacok visszaesése, és a kötvénypiacok gyengélkedése sok befektetőnek hozott negatív hozamokat – főleg azoknak, akik kizárólag egy-egy eszközre építették portfóliójukat. Ugyanakkor a diverzifikált, átgondolt befektetési stratégiát követők jóval enyhébb veszteségekkel zárhatták az első negyedévet. A geopolitikai és gazdaságpolitikai bizonytalanságok, különösen az Egyesült Államok vámpolitikájának és fiskális politika kérdései új kihívásokat állítanak a befektetők elé. Az MBH Befektetési Bank tartott ma sajtóbeszélgetést, a rendezvényen Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője és Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvénypiaci elemzője beszélt a piaci trendekről és kilátásokról.

Idén az amerikai részvénypiac és a kötvénypiac is esett

2022-es flashback-ünk lehet, amikor is mind a kötvényeken, mind a részvényeken bukni lehetett,

kezdte előadását Vince Péter.

Az MBH Advisory dinamikus portfóliójának idei teljesítménye -2,8%, ezt az elemzői csapat büszkén vállalja, mert ahhoz képest, hogy a részvénypiacok, kötvénypiacok mennyit estek, ahhoz képest díjazta a befektetőket az a szemléletmód, hogy érdemes aranyat, rövidebb kötvénykitettséget és közép-kelet-európai részvényeket is tartani a portfóliókban.

A kilátásokkal kapcsolatban Vince elmondta, hogy

a bizonytalanság most a piacok ura.

Még mindig nem tiszta a kép a részvénypiaci befektetők előtt, hogy merre fognak menni a tőzsdék, de a reálgazdasági bizonytalanság is megjelent, ennek tulajdonképpen egy kiváltója van, az pedig az amerikai kormányzatnak a vámpolitikája. Most tulajdonképpen mindenki arra figyel, hogy Trump éppen mit fog csinálni, mit jelentett be, ez pedig nagyon nehézzé teszi a befektetést. Trédereknek, spekulánsoknak, akik szeretik a volatilitást, nekik ez nem egy rossz időszak, de a hosszú távú stratégiai befektetésekbe ilyen időszakokban belenyúlni inkább tűnik átgondolatlan lépésnek.

A fő probléma az, hogy a mostani egy viszonylag egyedi válság. A korábbiakhoz képest a legfontosabb különbség az, hogy

a legfontosabb amerikai gazdasági szereplők egyikéről sem tudjuk megmondani, hogy milyen irányt fog képviselni majd, és merre fog segíteni, vagy éppen rontani a helyzeten.

Trump gazdaságpolitikájával és a jelenlegi inflációs helyzettel egyik oldal sem egyértelmű. Nem feltétlenül lesz a Fednek mozgástere a kamatcsökkentésben, az amerikai kormányzat pedig megszorításokra készül. Egyik oldalról sem látjuk, hogy hogy fognak interaktálni az előttünk lévő válsággal, és ez jelentős bizonytalanságot okoz.

A befektetők helyzete tehát nem könnyű, de a hosszú távú befektetők nem tehetik meg, hogy teljes mértékben kiszállnak a részvényekből.

Az MBH Advisory a portfóliókban felülsúlyozza a régiónk részvénypiacait, ezt értékeltségi alapon teszik, hiszen a magyar és a lengyel tőzsde is historikusan átlagos vagy átlag alatti értékeltségen forog.

Egy másik érdekes sztori a kötvénybefektetés. Az MBH Advisory szerint az inflációkapcsolt amerikai kötvények érdekesek,

ha 2,34%-ot meghaladó inflációt várunk a következő 5 évben az Egyesült Államokban, akkor szinte biztos, hogy jobban fognak teljesíteni ezek a papírok, mint a nominális kötvények.

Trump kereskedelmi politikája és más, egyéb strukturális trendek miatt valószínű, hogy a 2,3%-nál magasabb lesz az infláció a következő 5 évben, és ez esetben érdemes lehet erre felkészíteni a portfóliókat, például inflációkapcsolt államkötvényekkel.

Ezen túlmenően a magas hozamú kötvények is érdekesek, jelenleg 4,6%-os többlethozamot kaphatunk a gyengébb kötvényekért

Izgalmas befektetés az arany is, ami historikus csúcson áll, de itt a ralit fundamentumok igazolták. A jegybanki vásárlások, a dollár gyengülése és a hozamok időleges lefelé mozgása mind-mind támogatta az aranyat, amit diverzifikációs célból érdemes a portfóliókban tartani.

A kilátásokkal kapcsolatban Vince Péter elmondta, hogy

vannak jelek az optimizmusra.

Egyértelműen javult a részvénypiaci árazás, olcsóbban tudjuk megvenni a piacot, mint tudtuk volna tavaly, és a magas hozamú kötvények felára és jócskán javult.

A régiónkban a megtakarításokon belül alacsony a részvényarány

kezdte előadását Debreczeni Csaba.

Pedig a részvények hosszabb távon magasabb hozamot hoznak, emiatt egész egyszerűen a részvények nem nélkülözhetőek egy portfólióból,

2024-es erős év volt a tőkepiacokon, nagyon kevés dologgal nem lehetett pénzt keresni, ez viszont idén megváltozott. Egyetlen safe haven maradt, az arany.

Hogy mi jöhet a folytatásban? Az elmúlt évtizedek nagy tőzsdei esései alapján az látszik, hogy ha az S&P 500 10-15%-ot esik vissza, akkor még nagyon könnyen lehet év közben, vagy év végére pozitív a hozam. Most viszont 23% volt az esés, az ekkora esésekből jellemzően nehezebben tudott felállni a piac.

Az amerikai részvénypiac túlértékelt volt, az árazás az eséssel csökkent, de a nyomás, ami most nehezedik a piacra, nem valószínű, hogy nagyon gyorsan kiárazódik.

A mostani egy eseményvezérelt esés, a múltbeli példák alapján a csökkenő trend ezekben jellemzően 7-8 hónapig tart, a csökkenés mértéke átlagosan 30%, és az átlagos fölépülési idő, tehát amikor újból eléri a piac azt a szintet, ahonnan elkezdett esni, az pedig átlagosan 17 hónap.

Az MBH Advisory-nak több magyar részvényre, az S&P 500-ra és a Euro Stoyy 50-re van célára, a legtöbb instrumentumra vétel vagy tartás az ajánlásuk.

Címlapkép forrása: © 2021 Wayne Wilson via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ