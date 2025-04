Lefelé vették a tőzsdék az irányt Amerikában

Továbbra is döntően negatív hangulat uralkodik az európai tőzsdéken az EKB kamatdöntése előtt, bár a régiónkban több index is felülteljesítő, beleértve a BUX-ot is. A lengyel tőzsdén eközben széleskörű emelkedés figyelhető meg, a WIG20 indexben egyetlen komponens van mínuszban.