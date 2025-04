A humanoid robotok forradalma már itt van a küszöbön – Egy kulcskérdés azonban még maradt

A Morgan Stanley elemzői úgy becsülik, hogy

2040-re az Egyesült Államokban mintegy 8 millió humanoid robot állhat munkába, ami kb. 357 milliárd dollárnyi bérköltséget válthat ki.

Más elemzők is óriási növekedést jósolnak: a Citi Research szerint 2050-re a humanoid robotok piaca elérheti a 7 billió amerikai dollárt, ami a világgazdaság szerkezetét is alapjaiban formálhatja át.

E nagy várakozások közepette fontos feltenni a gyakorlati kérdést: milyen energiaigénye van ezeknek a humanoid robotoknak? A fizikai munka elvégzése energiába kerül – eddig az emberi munkás ezt a kalóriabevitelből fedezte, a robot pedig elektromos árammal „üzemel”. Ez azt jelenti, hogy az emberi munka energiafogyasztása kilokalóriáról kilowattra tevődik át, és a jelenlegi humanoid robotok sajnos jóval kevésbé energiahatékonyak, mint az emberi test - állítja a Mobius elemző cég. Míg egy ember nagyjából 2000–2500 kcal (kb. 2,3–2,9 kWh) táplálékból képes átvészelni a napot, addig egy humanoid robotnak ennek többszörösére lehet szüksége.

Hogyan alakul egy ilyen robot akkumulátorkapacitása, fogyasztása és üzemideje, különösen ipari munkavégzés során? Mekkora áramszámlát jelent ez a gyakorlatban, és hogyan viszonyul a humán munka költségeihez? Ebben a cikkben megpróbálok ezekre választ találni.

A humanoid robotok jelenlegi prototípus‑piacát jórészt ázsiai és amerikai cégek uralják. A gépek többsége beépített, újratölthető akkumulátorról működik – akárcsak az elektromos autók –, ezért az energiatárolás ezeknél is kulcskérdés, hiszen

Az akkumulátor mérete és a robot energiafogyasztása határozza meg, hogy egy töltéssel mennyi ideig tud üzemelni.



Jelenleg a legfejlettebb modellek is viszonylag korlátozott üzemidővel bírnak, mivel a hordozható akkumulátor energiasűrűsége véges, a robot pedig folyamatosan fogyasztja azt. Nézzünk 1 amerikai és 1 kínai példát a publikált műszaki adatok alapján:

Tesla Optimus (Tesla Bot), ami egy ipari és otthoni feladatokra tervezett humanoid prototípus. A Tesla első működő példányát 2022-ben mutatta be. Akkumulátor-kapacitása kb. 2,3 kWh, amit a cég szerint egyetlen feltöltéssel “egy teljes napi munkára” elegendőnek szántak. A robot tömege hozzávetőleg 73 kg, és a Tesla az elektromos autóinál bevált technológiákat (pl. saját fejlesztésű hajtáslánc és AI rendszer) építette bele. A fogyasztása a terheléstől függően változik: nyugalmi helyzetben kb. 100 wattot (0,1 kW), intenzív mozgás közben kb. 500 wattot (0,5 kW) igényel. A 2,3 kWh-s akku ezek alapján ideális esetben nagyjából 4–8 óra üzemet biztosíthat (terheléstől függően) egy töltéssel. Induló ára a hírek szerint 30 000 dollár, tehát 11 millió forint lesz.

Unitree (G1) pedig egy kínai fejlesztésű univerzális humanoid prototípus. Ez egy viszonylag kisebb méretű (nagyjából 47 kg súlyú) robot, ami 15 Ah kapacitású, kb. 0,864 kWh-s lítium akkumulátorral működik. Összehasonlításképp, ez az energiatároló kapacitás alig fele-harmada a Tesla Optimus akkujának. A Unitree G1 még demonstrációs fázisban van, de jól mutatja, hogy a könnyebb felépítésű humanoidokba kisebb akkumulátort tudnak csak beépíteni, így üzemidejük korlátozottabb. Cserébe akár 16 ezer dollárért, átszámítva 5,7 millió forintért be lehet szerezni, akár Magyarországon is.

