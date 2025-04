Új korszak küszöbén állunk: a szellemi munka világát fenekestül forgatják fel az AI-ügynökök

A 20. század elején Henry Ford futószalagos gyártása forradalmasította a termelést, amikor az ismétlődő, könnyen másolható és reprodukálható emberi munkát gépekre és folyamatokra szervezte ki. A 21. század elején valami hasonló történik – csak most nem a fizikai termelésben, hanem a tudásalapú munkában. Az AI-ügynökök a digitális gazdaság futószalagjain dolgoznak: automatizálnak, rendszereznek, önállóan cselekszenek. A bankszektorban is zajló AI-forradalomról szó lesz a Portfolio május 27-ei Financial IT konferenciáján , érdemes eljönni!

Új platform, új gazdaság: az ügynökök kora

A technológiai platform váltások mindig új piacokat is teremtenek. A cloud technológia elhozta a „SaaS economy”-t (Software as a Service), az okostelefon megteremtette az „app economy”-t, a közösségi média pedig a „creator economy”-t. A mostani AI trendek legalább ekkora mélységű átalakulást jeleznek – beléptünk az „ügynökök gazdaságának”, azaz az agent economy korszakába.

Ez nem csupán új alkalmazásokat jelent, hanem mélyebb gazdasági szerkezeti átalakulást is. De ahhoz, hogy ezt megértsük, először nézzük meg, miben más az AI-ügynök a hagyományos szoftverekhez képest.

Az AI-ügynökök autonóm szoftverek, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek célokat értelmezni, döntéseket hozni és összetett feladatokat végrehajtani a digitális környezetben.

SaaS vs AI agent:

A hagyományos SaaS-modell lényege, hogy egy szoftveren keresztül, egy-egy vertikális üzleti problémára adunk választ, emberi felhasználók interakciójával, grafikus felületről irányítva. A szoftver funkcionalitását a fejlesztőcsapat határozza meg, így a felhasználó csak az előre definiált lehetőségekkel dolgozhat, még akkor is, ha a rendszer technikailag képes lenne többre.

Vertikális probléma: Nyaraláshoz szállást találni → SaaS megoldás: Airbnb

Vertikális probléma: Nyaraláshoz valutát váltani → SaaS megoldás: Revolut

Vertikális probléma: Jogtisztán zenét vagy filmeket lejátszani → SaaS megoldás: Spotify, Netflix

Vertikális probléma: Online számlázni a cégemnek → SaaS megoldás: számlázz.hu vagy Billingo

Az AI-ügynök ezzel szemben a háttérben, autonóm módon működik, és nem igényli az ember folyamatos jelenlétét, képes döntést hozni, irányítani a különböző rendszerek közti adatáramlást és elvégezni az adminisztratív feladatokat – emberi beavatkozás nélkül. Egyszerű példa lehet erre egy mindennapi KKV élethelyzet, a számlázás, számla iktatás, könyvelői kommunikáció:

SaaS megoldás: Egy számlázó szoftver vagy manuális adminisztrációs munka eredményeképpen észleljük a bejövő számlát, majd manuálisan feldolgozzuk, eljuttatjuk a könyvelőnek, berakjuk az utalási listába, átutaljuk.

Egy számlázó szoftver vagy manuális adminisztrációs munka eredményeképpen észleljük a bejövő számlát, majd manuálisan feldolgozzuk, eljuttatjuk a könyvelőnek, berakjuk az utalási listába, átutaljuk. AI ügynök megoldás: hozzáférése van az emailekhez, folyamatosan autonóm módon elemzi azokat és ha bejövő számlát észlel csatolmányként, akkor kiszedi, feldolgozza a rajta lévő adatokat, feltölti egy megadott mappába a könyvelőnek, behelyezi az utalási listába és emberi engedélyhez kötve el is utalja a számla ellenértékét.

A fenti példában az automatizáció mellett a legfontosabb dolog az AI ügynök alapú megoldásban, hogy programozási tudás nélkül tudjuk futtatni ezeket, illetve az, hogy a mi általunk definiált alap folyamat bármikor bővíthető általunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy chat felületen bármikor megkérdezhetjük az ügynököt, hogy hány számlát dolgozott fel, kimutatásokat kérhetünk vagy új feladatokat adhatunk neki egyszerűen megfogalmazott üzenetekkel, promptokkal, azaz a funkcionalitás - persze csak a rendelkezésre álló adatok és integrációs kapcsolatok határáig - bővíthető általunk. Bővebben a témáról érdemes meghallgatni Satya Nadella interjúját.

A Felicis kockázati tőkealap összehasonlítása szerint már minden SaaS-alapú szoftver mellett megjelentek AI-alapú kihívók. Ez azt jelzi, hogy a szoftver cégeknek újra kell gondolniuk üzleti modelljüket és árazásukat – nekünk pedig befektetőként érteni kell az átalakulás dinamikáját.

Kettős hatás kéz a kézben: szoftver és munkaerőpiac

Az AI-ügynökök két területen fejtik ki hatásukat:

Újragondolják a szoftveres megoldásokat. Átalakítják a humán munkaerőpiacot.

A vállalatoknál a bérköltségek jellemzően sokszorosan meghaladják a szoftver költségeket. Gondoljunk bele, mekkora potenciál rejlik abban, ha az AI-ügynökök akár csak a munka egy részét át tudják venni. Az AI-ügynök gazdaságának tehát többirányú és egyszerre jelentkező hatása van – és potenciálja messze túlmutathat a klasszikus SaaS-piacon.

Akit mélyebben érdekelnek a számok, annak érdemes meghallgatnia a Y Combinator podcastját, amely szerint az AI agent piac akár tízszer nagyobb is lehet, mint a hagyományos SaaS. LINK

A klasszikus SaaS-modell eddig hatalmas mérnöki csapatokra épített, amelyek hónapokon át fejlesztettek egy terméket, majd hosszú értékesítési ciklusban juttatták el azt a piacra. Ezzel ellentétben a 2024 utolsó negyedéves Y Combinator batch cégei hetente 10%-ot növekedtek összesített árbevételben, úgy, hogy a csapatok negyedénél a kód 95%-át mesterséges intelligencia írta meg. Ez nemcsak gyorsaságot, hanem brutális költséghatékonyságot is jelent, hiszen számos startup kevesebb mint tíz fővel ért el akár 10 millió dolláros bevételt, fejlesztői hadsereg nélkül. Ezt a jelenséget hívjuk „vibe coding”-nak – amikor a fejlesztők a konkrét utasítások helyett inkább csak szándékokat fogalmaznak meg, és a nyelvi modellek maguktól generálják a működő szoftvert.

Ez a paradigma közelebb áll az AI ügynök-alapú működéshez, mint a hagyományos szoftverfejlesztéshez: az ember nem operátor többé, hanem megbízó, aki a célokat határozza meg, a munkát pedig az agent végzi el.

Ez az új logika csökkenti a tőke igényt, gyorsabb piacra lépést tesz lehetővé, és gyökeresen újrapozícionálja a cégek skálázódás lehetőségeit. FORRÁS

Persze minden technológiai forradalom elején felmerül a kérdés: tartós átalakulásról van szó, vagy egy múló hullámról? Az AI-ügynökök esetében a számok azt mutatják, hogy ez több, mint hype.

Példátlan léptékű beruházások zajlanak világszerte az AI-ökoszisztémában. A legnagyobb technológiai cégek több mint 1 billió dollárt készülnek elkölteni adatközpontokra, hardverekre és szoftverekre az AI-forradalom érdekében

A Világgazdasági Fórum előrejelzése szerint 2030-ra a vállalatok 86%-a átalakítja működését az AI és az automatizáció hatására. Ez 170 millió új munkahelyet teremt, miközben 92 millió megszűnik. Az AI-ügynökök tehát nem elveszik a munkát – hanem átalakítják azt: a monoton feladatokat automatizálják, az embereket pedig magasabb hozzáadott értékű munkák felé terelik.

A Shopify vezérigazgatója, Tobias Lütke egy a hetekben kiszivárgott belső levelezésben azt írta: minden új munkatárs felvétele előtt bizonyítani kell, hogy egy AI-ügynök nem képes ellátni az adott feladatot.

Ez jól mutatja, mennyire komolyan veszik a vezetők az AI hatását. Ahogy Tobias is írja, az AI használatának egy alapvető belső igényünknek kell, hogy legyen, nekünk pedig nem megakadályozni, vagy félni kell tőle, hanem az egyéni produktivitás növelésére használni. Nem véletlenek azok a trendek és irányzatok, ami az emberben rejlő potenciálra hívják fel a figyelmet, aminek kiaknázásában az mesterséges intelligencia adja az alapot. Ezt hívják “High Agency” korának, azaz a magas-önálló cselekvőképesség erejének. Ennek részleteiről az alábbi linken olvashatunk mélyebben: high agency: az AI korszak szuperképessége

A számok alapján nem véletlen, hogy a befektetők is kiemelt figyelemmel követik ezt a területet. A kockázati tőkés cégek – köztük a Y Combinator, a Sequoia vagy a Andreessen Horowitz – sorra publikálják elemzéseiket arról, hogy az AI ügynökök lehetnek a következő évtized meghatározó startup trendjei. Az Andreessen Horowitz már nem csak tőkét fektet be az AI startupokba, hanem AI data centereket épít és számítási kapacitást ad befektetésként, ezzel vonzóbbá válva a startupok körében. Felicis egyenesen azt várja, hogy a mostani „AI co-pilot” megoldások hamarosan „autopilot” módba kapcsolnak, teljesen önálló ügynökökké fejlődve.

Hogyan használjuk az AI ügynököket KKV-ként?

Az AI esetében rengeteg a zaj, sokat beszélünk róla, de relatív keveset valós, kézzel fogható megoldásokat vizsgálva. Vajon mit tehet egy magyar kis- vagy középvállalat ma, hogy ne maradjon le ebben az új világban?

Kezd el! - de először elég kicsiben elkezdeni. Nem kell egyszerre mindent automatizálni, nagy súlyos stratégiai döntéseket hozni. Olyan ez, mint a 90-es évek végén az internet: az elején megjelentek e keresők, majd a weboldalak, majd ezután a webshopok, majd a cloud alapú szoftverek. Jelenleg az AI trend elején vagyunk, éppen csak, hogy átlépjük az infrastrukturális építkezés fázisát és lépünk be a felhasználási érettségi fázisba. Válasszunk egy jól körülhatárolható területet (pl. FAQ chatbot, vagy havi jelentéskészítés automatizálása) és indítsunk teszt projektet. Tűzzünk ki mérhető célokat (pl. csökken 20%-kal a beérkező telefonok száma, vagy fele annyi idő alatt kész a jelentés), és figyeljük az eredményeket. Ha beválik, terjesszük ki, ha nem, tanuljunk belőle és próbáljuk újra finomhangolva.

A lényeg a folyamatos kísérletezés és tanulás. Az AI piac gyorsan változik, lehet ami ma nem volt elég érett, holnaputánra használható lesz. Viszont aki túl sokáig vár a rajtvonalnál, lemarad: a versenytársak addigra behozhatatlan előnyt szerezhetnek.

Legyünk bátrak, de okosak: figyeljük a nemzetközi példákat, tanuljunk mások hibáiból és sikereiből, és építsük be az AI-t abba, amiben a legjobbak vagyunk. Egy KKV számára az AI ügynök lehet az a titkos fegyver, amivel felveheti a versenyt a nagyokkal.

Csináld magad, találj társakat, és motiváld be a munkavállalókat- egyre több olyan szakmai műhely alakul, ahol proaktív, lelkes AI-t tanulni vágyó emberek összejönnek egy térbe és egyénileg vagy közösen megoldásokat építenek, amit ezután bemutatnak egymásnak. Ilyen pl. a hazai közösségben az AI Budapest High Agency workshopjai. A legjobb ezekben a közösségekben, hogy nem igényel programozói előképzettséget, hiszen az eszközök nagy része már prompt, azaz szöveg alapú parancsok alapján működnek.

Viszont fontos fejben tartani, hogy az első lépéseknél sokakban jelentkezhet kétely, elutasítás új technológiákkal kapcsolatban. Ezért az egyik kulcs lépés, hogy a munkavállalók érdekeltté legyenek téve a változásban. Az AI önmagában nem értelmezhető, ez a digitalizációnak egy következő szintje. Ha a cég még a digitalizáció elején jár, nem biztos, hogy egyből AI ügynökök kellenek, inkább olyan alapfolyamatok, amire majd könnyen ráültethető lesz az AI.

Tippek és eszközök: hogyan kezdjük el?

Annak érdekében, hogy az első lépések sikeresek legyen, kiválasztottam öt olyan eszközt, ami kis energia befektetéssel, látványos eredményt képes elérni, ezzel garantálva azt, hogy lesz elég motivációnk a további lépésekhez.

Make / n8n - AI-alapú folyamatok automatizációja, számlakezelés, adminisztráció automatizálása, emailek és naptár management AI ügynökkel, meeting felkészítő ügynök, személyes CRM építő ügynök.

- AI-alapú folyamatok automatizációja, számlakezelés, adminisztráció automatizálása, emailek és naptár management AI ügynökkel, meeting felkészítő ügynök, személyes CRM építő ügynök. Zapier - folyamat automatizálás, chatbot AI-ügynök fejlesztés kód nélkül - olyan, céges adatbázisból dolgozó ügynök, akinek mi szabjuk meg a személyiségét, a szabályait és mi adjuk neki belső anyagokból a tudását is.

- folyamat automatizálás, chatbot AI-ügynök fejlesztés kód nélkül - olyan, céges adatbázisból dolgozó ügynök, akinek mi szabjuk meg a személyiségét, a szabályait és mi adjuk neki belső anyagokból a tudását is. NotebookLM (Google) - nagy mennyiségű adat gyors feldolgozása, ebből összefoglaló, jegyzetek, GY.I.K készítése, akár podcast generálása belőle (angolul) Alkalmas lehet tanulmányok, szerződések, pályázatok, jogszabályok értelmezésére, feldolgozására.

(Google) - nagy mennyiségű adat gyors feldolgozása, ebből összefoglaló, jegyzetek, GY.I.K készítése, akár podcast generálása belőle (angolul) Alkalmas lehet tanulmányok, szerződések, pályázatok, jogszabályok értelmezésére, feldolgozására. Colossyan - magyar fejlesztés, AI-generált videók edukációra, ügyfélszolgálatra, belső tudásbázishoz - prompt alapján szövegesen instruált kontextus után automata AI generált magas minőségű videók generálása.

- magyar fejlesztés, AI-generált videók edukációra, ügyfélszolgálatra, belső tudásbázishoz - prompt alapján szövegesen instruált kontextus után automata AI generált magas minőségű videók generálása. Tavus / HeyGen / ElevenLabs - videóüzenetek, személyre szabott ügyfélszolgálat AI-alapokon - hasonlóan a Zappier chatbot megoldásához egyedi kontextus tudunk teremteni, de itt fel is tudjuk hívni az ügynököt és szóban beszélgetni velük.

- videóüzenetek, személyre szabott ügyfélszolgálat AI-alapokon - hasonlóan a Zappier chatbot megoldásához egyedi kontextus tudunk teremteni, de itt fel is tudjuk hívni az ügynököt és szóban beszélgetni velük. Bolt.new / Lovable - olyan fejlesztői platformok, amelyek lehetővé teszik teljes értékű webes és mobilalkalmazások gyors prototípusának elkészítését, futtatását és telepítését egyetlen felületen. Forrás: Tavus

Záró gondolatok

Az AI ügynökök forradalma már zajlik, és nem lassul – sőt, egyre gyorsul. Vezetői szemmel nézve ez egy izgalmas, de felelősségteljes időszak. Izgalmas, mert olyan digitális munkatársak állnak rendelkezésünkre, akik önállóan, fáradhatatlanul dolgoznak céljaink elérésén. Felelősségteljes, mert rajtunk múlik, hogyan szervezzük át a működésünket köréjük – etikus, átlátható és hosszú távon fenntartható módon.

Ami biztosnak tűnik: az AI ügynökök hatása a globális gazdaságra és a vállalati működésre hasonló mértékű lesz, mint amilyen a futószalagé volt a gyártásban. Ford futószalaga megsokszorozta az emberi munka hatékonyságát és újraszervezte a gazdaságot. Az AI ügynökök ugyanezt teszik ma a digitális és tudásalapú munka világában – nem egyik napról a másikra, de fokozatosan, megállíthatatlanul.

Egy új korszak küszöbén állunk, ahol a szoftver nem csak eszköz, hanem aktív termelő erő.

Magyar vállalatvezetőként most van itt az idő újragondolni a működésünket: hogyan dolgoznak együtt embereink és digitális ügynökeink? Mely folyamatokat érdemes automatizálni, és milyen új lehetőségek nyílnak meg ezáltal? A tét nagy, de a versenyelőny is – azoké lesz, akik időben kapcsolnak.

Ahogy Henry Ford is mondta: „Nobody can really guarantee the future. The best we can do is size up the chances, calculate the risks involved, estimate our ability to deal with them and then make our plans with confidence.”

