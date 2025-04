Új tabletta rengetheti meg a fogyókúrás piacot, zuhannak a Novo Nordisk részvényei

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Novo Nordisk részvényei 9,8 százalékos zuhanással kezdték a kereskedést a koppenhágai tőzsdén, miután az Eli Lilly ígéretes eredményeket közölt új, szájon át szedhető készítményeiről.

Az új gyógyszer a tesztek szerint hasonló mértékű fogyást és vércukorszint-szabályozást biztosít, mint a Novo Nordisk injekciós formában elérhető Ozempic készítménye.

Az Ozempic, Wegovy és az Eli Lilly által gyártott Zepbound sikere után a gyógyszergyártók következő célja egy olyan tabletta kifejlesztése, amely könnyebben alkalmazható és olcsóbban előállítható.

A Lilly eredményei jelentős nyomást helyeznek a Novo Nordiskra, amelynek piaci értéke az év eleje óta harmadával csökkent. Az erősödő verseny hatására az Intron Health elemzője 20 százalékkal csökkentette a Novo 2030-ra vonatkozó értékesítési előrejelzését, és jelentősen lejjebb vitte a részvények célárát is. Az elemző szerint a Lilly adatai arra utalnak, hogy átalakulhat a GLP-1 piac, miközben a Novo Wegovy terméke már most is küzd a Zepbound konkurenciájával.

A dán gyógyszergyártó közölte, hogy már benyújtotta az amerikai szabályozó hatóságokhoz az Ozempic hatóanyagát tartalmazó, nagy dózisú fogyasztó tabletta engedélyezési kérelmét.

A Novo és a Lilly elhízás elleni injekciói már eddig is milliárdos bevételeket generáltak. Bár más versenytársak, köztük a Pfizer kudarcokat szenvedtek el, az elemzők szerint a tabletta kategóriában való siker kulcsfontosságú ahhoz, hogy létrejöjjön az évtized végére jósolt 130 milliárd dolláros piac.

Címlapkép forrása: Shutterstock

