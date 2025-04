Útelágazáshoz érkezett a Tesla: Elon Musk mentheti meg a céget az összeomlástól

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Visszaesés jöhet

A befektetők már kaptak előzetes képet a Tesla első negyedéves teljesítményéről, amikor a vállalat közzétette az autóértékesítési adatokat. A 336 681 darab leszállított jármű jelentősen elmaradt a közel 380 000-es várakozásoktól, és

13 százalékos visszaesést jelentett a tavalyi év azonos időszakához képest.

A vállalat problémái részben arra vezethetők vissza, hogy Elon Musk kormányzati szerepe, és nemzetközi politikai aktivitása egyre növekvő elégedetlenséget okoz a nyilvánosság körében. A Tesla létesítményei ellen tüntetések zajlottak, megrongálták az autókat, és a töltőállomásokat, miközben a tüntetők és a Tesla-tulajdonosok is összetűzésbe kerültek, ami miatt a befektetők attól tartanak, hogy Musk jobboldali politikájával elidegeníti a Tesla ügyfélkörét, és a vállalatnak nehéz lesz újjáépítenie márkaimázsát.

Musk politikai szerepének negatív megítélése mellett sorra jöttek a hírek az elmúlt hónapokban, hogy a cég eladásai meredeken csökkennek világszerte, miközben az elemzőházak sorra vágják vissza a Teslára vonatkozó célárukat, és a vállalat piaci megítélése is romlik.

Miután a Tesla elsőszámú core üzleti tevékenységét továbbra is autógyártás jelenti, az eladások visszaesésének ismeretében nem meglepő, hogy az LSEG adatbázisa szerint gyakorlatilag az összes fontosabb pénzügyi soron visszaesésra lehet számítani. A konszenzus az alábbiak szerint alakul a tavalyi első negyedéves számokhoz képest:

Bevétel : 21,1 milliárd dollár, szemben az egy évvel korábbi 21,3 milliárd dollárral.

: 21,1 milliárd dollár, szemben az egy évvel korábbi 21,3 milliárd dollárral. EBITDA : 3,1 milliárd dollár a bázisidőszaki 3,4 milliárd dollárhoz képest.

: 3,1 milliárd dollár a bázisidőszaki 3,4 milliárd dollárhoz képest. Nettó eredmény : 1,4 milliárd dollár, szemben tavalyi 1,6 milliárd dollárral.

: 1,4 milliárd dollár, szemben tavalyi 1,6 milliárd dollárral. EPS: 0,39 dollár szemben a tavalyi 0,45 dollárral.

A fontosabb számokon felül a befektetők kiemelten fognak figyelni a vezetői kommentárokra a jelentést követő szokásos konferencián. Érdekes módon azonban a cég átnevezte a konferenciát "company update"-re az erről szóló közleményében, ami miatt elindult a spekuláció, hogy milyen bejelentések jöhetnek a cégtől.

Az egyik nagy kérdés, hogy a menedzsment hogyan látja a Donald Trump által széles körben bevezetett vámok hatását. Az Oppenheimer elemzői hétfőn azt írták, hogy a Tesla „folyamatos márkaeróziója” az Egyesült Államokban és Európában már most is visszaveti az eladásokat, de nagyobb problémát jelent a vállalat számára a kínai kereslet esetleges gyengesége, és a vámok marzsokra gyakorolt hatása.

Az önvezetéssel kapcsolatban már az előző jelentés alkalmával is kaptunk új információkat, valószínűleg most is lesz erről szó. A Tesla korábban közölte, hogy tárgyalásokat folytat Austin városával az első Robotaxi fuvarok elindításáról, és a platformot júniusban tervezi elindítani. Közben viszont a Reuters arról számolt be, hogy a vámok miatt a cég szüneteltette a Kínából származó alkatrészek szállítását a Semi, és a Cybercab számára, ami potenciálisan késleltetheti a járművek gyártását és megjelenését.

A menedzsment valószínűleg beszélni fog az Optimus nevű humanoid robot fejlesztéséről, és remélhetőleg a hosszú ideje belengetett, megfizethetőbb Tesla-modellről is. Végül pedig biztosan lesz szó magáról Elon Muskról is, akitől sok befektető várja, hogy a DOGE helyett inkább a Teslára szánja az idejét, és erőforrásait.

Mit mondanak az elemzők?

A Barclays elemzői figyelmeztetnek, hogy a csökkenő profitmarzsok vagy a Tesla vezetőségének visszafogott előrejelzése hideg zuhanyként hathat a részvényekre. A bank 2025-ös egy részvényre jutó eredmény-előrejelzése 2,24 dollár, ami elmarad a 2,65 dolláros konszenzustól, és jóval alacsonyabb az év eleji 3,20 dollár feletti konszenzusnál. A cég szerint ugyan van lehetőség egy pozitív narratívára annak kapcsán, ha Elon Musk kormányzati feladatainak lejártával újra a Teslára fog fókuszálni, valamint a cég közelgő önvezető autós eseménye is okozhat pozitív meglepetéseket, ezt ellensúlyozhatják a gyenge fundamentumok. A Barclays "egyenlő súlyozásra" ajánlja a Tesla részvényeit, és múlt héten 325 dollárról 275 dollárra csökkentette célárát.

A Wedbush elemzője, Dan Ives szerint Elon Musknak el kell távolodni a DOGE-ban betöltött kormányzati szerepétől, mivel a befektetők aggódnak, hogy ez elvonja a figyelmét a Tesláról, és átpolitizálja magát a márkát is.

Az elemző szerint a márkának okozott kár potenciálisan 15-20 százalékos tartós keresletcsökkenést okozhat a jövőbeli Tesla-vásárlók körében.

Ives több bejelentést is vár a cégtől, beleértve a Cybercab hálózat kiépítésének időpontját, a megfizethetőbb, új modell gyártására vonatkozó ütemtervet, az Optimus robot értékesítési ütemtervét, és arra vonatkozó előrejelzést, hogy a vállalat hogyan fog visszatérni a növekedéshez 2025-ben.

Úgy tekintünk erre, mint egy útelágazásra: ha Musk elhagyja a Fehér Házat, ugyan lesz maradandó márkakárosodás, de a Tesla visszakapja legfontosabb eszközét, és stratégiai gondolkodóját, mint főállású vezérigazgatót, aki vezetni fogja a víziót, és a hosszú távú sztori nem fog megváltozni. Ha Musk úgy dönt, hogy marad a Trump-féle Fehér Házban, az megváltoztathatja a Tesla jövőjét, és a márkakárosodás nőni fog

- írta Ives. A Wedbush továbbra is optimista a részvényre, "felülteljesítés" az ajánlása, 315 dolláros célárral.

A Wells Fargo elemzői felhívták a figyelmet arra, hogy a különböző régiókban egyre több jel utal gyenge keresletre a Tesla autói iránt. Kiemelték, hogy a Tesla 0 százalékos THM-et kezdett kínálni az új Model Y járművekre Kínában, ami a gyenge kereslet jele. Az Egyesült Államokban az új Model Y 2-4 hét alatt elérhető New Yorkban és azonnal Los Angelesben, ami szintén a kereslet gyengülésére utal. A bank becslése szerint a Tesla idén 1,66 millió járművet szállít ki, ami éves szinten 7 százalékos visszaesést jelentene. A Wells Fargo emellett arra figyelmeztetett, hogy egy új, olcsó modell kannibalizálhatja a Model Y iránti keresletet, ami árthat a marzsoknak. A Wells Fargo "alulsúlyozás" ajánlással, és 130 dolláros célárral értékeli a Teslát.

A Deutsche Bank elemzői a Tesla első negyedéves értékesítési számai után lefelé módosították az egész évre vonatkozó értékesítési előrejelzésüket. A cég most már arra számít, hogy a Tesla idén körülbelül 1,7 millió járművet szállít le, ami 5 százalékos csökkenést jelentene az előző évhez képest. A Deutsche Bank kiemelte, hogy a Tesla eladásainak csökkenése minden földrajzi régióra kiterjed. A cég emellett arra számít, hogy a Tesla profitmarzsa a negyedik negyedévi 13,6 százalékról potenciálisan a 10-11 százalékos tartományba eshet vissza. A Deutsche Bank a Teslát "vételi" minősítéssel és 345 dolláros célárral értékeli.

A JP Morgan visszavágta a Teslára vonatkozó profitvárakozását a gyenge első negyedéves értékesítési számok után. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy valószínűleg alulbecsülte a fogyasztói reakció mértékét a Teslával és Elon Muskkal kapcsolatban.

A Tesla eladásainak alakulása rosszabb, mint ahogy mi és a piac becsültük, ami arra késztet minket, hogy ennek megfelelően csökkentsük a konszenzus alatti becsléseinket, és arra számítunk, hogy a konszenzus tovább csökken az új, alacsonyabb becsléseink felé

- írta a JP Morgan.

A bank elemzői arra számítanak, hogy a Tesla 2025-ben körülbelül 1,7 millió járművet ad el, és részvényenként 2,30 dollár nyereséget ér el a teljes évben. A JP Morgan "alulsúlyozásra" ajánlja a Tesla részvényeit, 120 dolláros célár mellett.

Zuhan az árfolyam

A Tesla árfolyama decemberben még történelmi csúcsot ért el 488,5 dollárnál, majd a negatív híráram, és az általános piaci hangulatromlás közepette értékének több mint a felét elvesztette az elmúlt hónapokban.

Címlapkép forrása: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

