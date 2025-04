Bemutatta a Wizz Air a 2050-es ütemtervét

A Wizz Air bemutatta új, nettó zéró kibocsátási ütemtervét, amely elsősorban a fenntartható repülőgép-üzemanyagra (SAF), mint kritikus szén-dioxid-csökkentési eszközre, a flottamegújításra és a lábnyomára összpontosít. A 2050-es stratégia bemutatása során a vállalat budapesti tréningközpontjában látta vendégül a nemzetközi sajtót és a Portfolio-t, ott ahol a pilóták szimulátoros gyakorlatai, a légiutas-kísérők menekülési és tűzvédelmi kiképzése is zajlik. Yvonne Moynihan, a Wizz Air vállalati és ESG-felelőse előadásában kiemelte, hogy radikális beavatkozás nélkül a légi közlekedés nem fogja tudni teljesíteni a vállalásait, ezért kritikusak az iparági és szabályozási változtatások.

Az elmúlt 12 hónapban a Wizz Air külső szakértőkkel együttműködve dolgozott ki egy hiteles és realisztikus kibocsátás-csökkentési programot. A stratégia három fő területre épül: a repülésre (flight), az üzemanyagra (fuel) és a környezeti lábnyomra (footprint).

A repülések tekintetében 30%-os kibocsátás-csökkentés megvalósítását tűzték ki célul, az új repülőgép-technológia és a flotta megújítása révén, míg a fenntartható (SAF) üzemanyagok folyamatosan növekvő felhasználásával tervezetten 53%-os kibocsátás-csökkentést érhetnek el. A légi forgalmi irányítás korszerűsítése révén a vállalat azzal kalkulál, hogy a környezeti lábnyoma is csökkenthető 4%-kal.

A zöld átállási stratégiájáról korábban egy interjú keretében kérdeztük a Wizz Air vállalati és ESG-felelősét Yvonne Moynihant:

A társaság nemrégiben jelentette be a "Customer First Compass" kezdeményezését, aminek része egy 14 milliárd eurós befektetés a működésük javítása érdekében, beleértve a legújabb technológiájú repülőgépeket és a SAF-gyártásba történő beruházásokat. Hasonló erőfeszítésekre nagy szüksége lenne az iparágnak, ugyanis - ahogy a bemutató során is kiemelték - a légi közlekedési iparág jelenlegi tempója mellett a 2050-es nettó zéró cél nem tűnik reálisnak. A SAF, amely a legfontosabb dekarbonizációs eszköz lenne, nem kerül elég gyorsan és nagy mennyiségben bevezetésre. A fő akadályok között a magas költségek és a korlátozott kínálat nevesíthető. A vállalat azt is kiemelte, hogy mivel az éghajlatváltozás továbbra is jelentős üzleti és pénzügyi kockázatokat jelent, nem csupán környezetvédelmi szempontból elengedhetetlen ezekkel a kihívásokkal foglalkozni, hanem az európai légi közlekedési ágazat hosszú távú fenntarthatósága, versenyképessége és rugalmassága szempontjából is.

A légi közlekedés fontos része a gazdaságnak, az előrejelzésük szerint 2050-re évi 12 millióra nőhet a repülések száma Európában, ami 1,8%-kal meghaladja a pandémia előtti szintet.

Éppen ezért radikális változásra és beavatkozásra lenne szükség, a Wizz Air nem a légi közlekedés, hanem az energiaforrás megváltoztatásában hisz. Ehhez azonban a fosszilis üzemanyagokra fordított támogatások fenntartható alternatívák felé való átirányítására van szükség a vállalat szerint. A Wizz Air nettó zéró terve egyben felhívás is az iparág számára, hogy minden szereplő - légitársaságok, repülőterek, légi forgalmi irányítók, lízingcégek és kormányok - vállaljon szerepet a fenntartható átállásban.

Kép forrása: Wizz Air/www.skyart.hu

2050-es roadmap

Az úgynevezett "Repülés a nettó zéró felé" stratégia a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által kitűzött hosszú távú éghajlati célokat tükrözi, vagyis, hogy 2050-re a nemzetközi légi közlekedés szén-dioxid-kibocsátása nulla legyen. Ez a törekvés nagymértékben függ a technológiától. A légitársaság szerint a reális kibocsátás-csökkentési lehetőségek az alábbiak:

53%-os szén-dioxid-mentesítés a fenntartható repülési üzemanyag (SAF) fokozott használata révén.

21%-os szén-dioxid-csökkentés a repülőgép- és hajtómű-technológia fejlesztésén keresztül.

7%-os kibocsátás-csökkentés a flotta megújítása révén.

4%-os szén-dioxid-mentesítés a légi közlekedés reformjával.

2% szén-dioxid-csökkentés az üzemeltetés hatékonyságának növelésén keresztül.

A légitársaság rövid távú stratégiájának középpontjában a flottamegújítás áll, jelenleg a legfiatalabb flottával rendelkeznek a versenytásak között, átlagosan 4,2 éves repülőgépekkel. A működési hatékonyság javítása érdekében olyan intézkedéseket vezettek be, mint az optimalizált útvonaltervezés és a mesterséges intelligencia alkalmazása az üzemanyag-hatékonyság növelésére. Ennek eredményeként az előző üzleti évben 52 gramm CO2-kibocsátást értek el utaskilométerenként, 2030-ra pedig 42 grammos célértéket tűztek ki.

A középtávú stratégia a fenntartható repülőgép üzemanyagra (SAF) összpontosít, ez a Wizz Air nettó nullára vonatkozó ütemtervének sarokköve és a szén-dioxid-mentesítés legnagyobb mozgatórugója. A befektetések ellenére az SAF-termelés ma még korlátozott, és az árak sem versenyképesek. Ezen probléma enyhítésében lehet a kormányoknak szerepe, olyan ösztönzők bevezetése révén, amelyek megszüntetik a SAF és a hagyományos repülőgép-üzemanyag közötti árkülönbséget - ismertették a bemutató során.

A hosszú távú tervekből azonban kikerült a hidrogén-technológia, és helyette a már létező és belátható technológiákra összpontosítanak.

"Más szereplőknek is ki kell venniük a részüket"

A légi közlekedési hiányosságok évente több millió tonna felesleges kibocsátást okoznak, ezért kulcsfontosságú a légtér korszerűsítése. A légitársaságoktól elvárják a szén-dioxid-mentesítést, az infrastrukturális késedelmek és az elavult szabályozási rendszerek azonban hátráltatják az iparágat. A Wizz Air kiveszi a részét az európai légtérreformból azáltal, hogy az AI-technológia segítségével javítja az üzemeltetés hatékonyságát, azonban más szereplőknek is ki kell venniük a részüket.

Yvonne Moynihan, a Wizz Air vállalati és ESG-felelőse szerint: "Támogatjuk a nettó zéró kibocsátásra vonatkozó ambiciózus elképzelést,

de az igazság az, hogy a változás jelenlegi üteme nem elégséges, és radikális beavatkozás nélkül a légi közlekedés nem fogja teljesíteni a vállalásait.

A nettó nullára vonatkozó ütemterv megvalósítása tele van bizonytalanságokkal. A legnagyobb kihívások túlmutatnak a tudományos kérdéseken, és politikai döntéseket, beruházási stratégiákat, piaci dinamikát és az alapvető intézkedések időben történő végrehajtását foglalják magukban. Cselekvésre van szükség, nem csak ambíciókra. Ezért felszólítjuk a kormányokat, a szabályozó hatóságokat és az üzemanyagipart, hogy kezdjék el azokat a változtatásokat, amelyek lehetővé teszik a nettó zéró kibocsátás elérését."

Kulisszák mögött - Milyen a képzési központ belülről?

A hosszú távú stratégia megjelenése mellett a Wizz Air a meghívott sajtó számára betekintést engedett a képzési központjába is. A 3800 négyzetméteres Wizz Air Training Centre naponta akár 300 kadét tanulását segítheti. Van itt tantermi oktatás, repülés-szimuláció, de az alapkiképzésen felül a rendszeresen ismétlő tréningek is itt zajlanak a pilóták és a légiutas-kísérők számára.

Mozgó szimulátor, kép forrása: Portfolio

A központ látványosságai között van két, Airbus A320 pilótafülkét modellező mozgó szimulátor. A valósághű belső mellett a szimulátorral számos időjárási szcenáriót, és úti célt tudnak lemodellezni, például azon pilóták számára, akik éppen a bizonyos időközönként kötelező vizsgájukat teljesítik.

Mozgó szimulátor belseje, kép forrása: WizzAir/www.skyart.hu

Emellett a központban képzik a légiutas-kísérőket is, akik a vészhelyzeti eljárás oktatása során gyakorolják többek között a repülőgép-kiürítést, és a fedélzeti tűzoltást. A bejárás során mindezeket a sajtó meghívottjai is kipróbálhatták.

Vészhelyzeti kiürítés "csúszdája", kép forrása: Portfolio

Címlapkép forrása: Wizz Air/www.skyart.hu