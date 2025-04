Masterplast: nem lesz eredményelőrejelzés, de van több kitörési pont

Amikor ilyen viharos időkben kell üzleti stratégiákról beszélni, nehéz helyzetben van az ember, de megpróbáltunk egy stabil keretrendszert összerakni, amelyben a Masterplast a következő években gondolkodik – kezdte prezentációját Tibor Dávid, a cég elnök-vezérigazgatója.

2024-et egy folyamat részeként szoktam értékelni

– mondta a cégvezető, hozzátéve, hogy az építőipar erősen ciklikus. Már átélt egy válságot 2008-ban a Masterplast, akkor négy évig tartott, de most bízik benne a menedzsment, hogy a felgyorsult világunkban a válságok is gyorsabbak lehetnek és a 2022-ben kezdődött lejtmenetben közel lehet a fordulat.

A külső környezet az építőipar számára rendkívül negatív volt, tőkeberuházásigényes terület az építőipar, ezért érzékeny a kamatszintekre. A megemelkedett inflációra adott válaszok, kamatemelések visszafogták a beruházásokat. A piac kivárónak bizonyult, semmilyen pozitív hír nem tudott lendületet adni a piacoknak, a beruházások a magas kamatszintek mellett nem indultak el – értékelte a tavalyi évet Tibor Dávid.

A tavalyi évben sok nemzetközi feszültség volt, nagy volt a hektikusság az ellátási láncokban, és a munkaerőpiac sem volt támogató. Elindult egy recessziós hangulat, ennek ellenére munkaerőhiány volt, magasak voltak a bérek, nehezen elérhető volt a munkaerő, sokat kellett tenni azért, hogy a költségeket csökkentse a cég. Létszámleépítésekkel, átszervezésekkel igyekezte megőrizni versenyképességét a Masterplast - közölte a cévezető.

Az év második felében már látszani kezdtek az első pozitív fordulatok az újlakáspiacon, például a PMÁP-papírok lejáratával és a kamatfizetésekkel a nagyon sivár lakáspiaci kereslet elkezdett folyamatosan élénkülni. Elindultak a kamatcsökkentési ciklusok és a lakosság is kezdett hozzászokni az 5 százalék körüli jelzáloghitelkamatokhoz Nyugat-Európában. A lakáshitelfelvételi kedv Európa-szerte erősödni kezdett – mondta el a piaci környezetről Tibor Dávid.

2024 kulcsév volt, a nehéz piaci körülmények között á kellett szervezni a vállalatot, stabilizálni kellett a pénzügyi gazdálkodást. A működési költségcsökkentés sikerrel lezárult, az utolsó negyedévben a vállalat létszámának 10 százalékát bocsátotta el, de így az idei évben alacsonyabb kapacitáskihasználtság közben is eredményes lehet. Teljesítette kötvényfizetési kötelezettségeit a Masterplast, a pénzügyi helyzet stabilizálódott – mondta el a cégvezető, hozzátéve, hogy

2025-ben a hatékonyság, a fenntarthatóság és a rugalmasság a cél.

Nádasi Róbert ismertette a főbb 2024-es számokat: az árbevétel 6 százalékkal csökkent,

de az EBITDA pozitív lett, 2,2 millió euró, és az adózott eredmény is jelentősen javult az előző évhez képest, volt előrelépés.

A nyomott piaci környezetben az értékesítési üzletág erősen teljesített, míg a gyártói üzletég veszteséges volt. A gyártói kapacitások kihasználtsága alacsony, viszont a kereskedés gyorsan tud reagálni. Segítette a tavalyi évet, hogy sikerült a hitelesített energiamegtakarítási programokba becsatlakozni. A cég helyzete stabilizálódott, sikerült hitelt felvenni, teljesítette a 2024 végi kötvényfizetést és 6 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre 2025 elején a cég az MVB Ventures segítségével. A cél, hogy visszatérjen a Massterplast a korábbi növekedési pályára, hogy a 8-10 százalék vagy 10% feletti EBITDA-marzsokat tudjunk elérni – mondta el Nádasi Róbert vezérigazgató-helyettes.

Tibor Dávid a 2025-2027-es üzleti kilátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy nem lesz egy unalmas időszak az alapján, ahogy 2025 elindul. Kiszámíthatatlan a globális környezet, lehet azon sopánkodni, hogy az eddigi globális kereskedelmi rendszer változásokon megy át, a cégvezetők feladata azonban ezt elfogadni és azt nézni, hogy hogyan tud a vállalat ebből jól kijönni. A korábbi évekhez képest a külső tényezők jelentősebben hatnak, a fő cél az adaptációs képességek növelése, mindenre kell cselekvési terv.

Konkrét számszaki előrejelzést nem tesz közzé a 2025-2027-es időszakra a vállalat.

Ennek oka, hogy a múltban adott előrejelzések teljesen mellélőttek, először 2020-2022-ben felül-, majd alulteljesítette őket a cég - magyarázta Tibor Dávid a döntést. Ezért inkább arra összpontosít a vállalat, hogy hogyan tudja a belső rugalmasságot növelni. Gyártóvállalatként nagy kihívás, hogy hogyan lehet megőrizni azt képességet, hogy alacsony kereslet mellett hatékonyan működjön a cég, de ha a piac megugrik, akkor erre gyorsan tudjon reagálni. A hatékony készlet-és cash flow menedzsment, a működőtőke és a kitettségek folyamatos vizsgálata, felülvizsgálata is zajlik.

Az építőipar nem fog egyik pillanatról a másikra megugrani. Először elkezd több szerkezeti elem fogyni, majd 6-12 hónap múlva eljutunk oda, hogy több szigetelőanyagra lesz szükség. Az aktivitás növekedését látjuk Európában, legkorábban az idei év őszén, de reálisan inkább 2026 tavaszán jelentős kereslet érkezhet az újlakáspiacról a szigetelőanyagok iránt. Az újlakáspiac lassan épül újra, de a felújítási programok elkezdenek működni, azoknak gyorsabban, 2-3 hónapok belül jelentkezhetnek – mondta el Tibor Dávid. Egy harmadik forgatókönyv is készül, reálisan vannak olyan lehetőségek, mint az ukrán háború lezárása, ami hirtelen nagy pozitív hatással járhatnak, vagy például Németországból indulhatnak az újlakáspiacot felpörgető intézkedések, ami az általános hangulatot javíthatja az építőiparban. A magyarországi EKR-rendszer szabályozói módosítása sok változást hoz és a szigetelőanyaggyártók számára pozitív változásokat hoz. Nincs erre garancia, de készül erre is vállalat forgatókönyvel, hogy ha ez megvalósul, akkor tudjon reagálni.

Tibor Dávid beszélt a moduláris fejlesztési üzletágról, ami véleménye szerint a jövő építőipari technológiája lehet. A másik nagy fejlesztés az üveggyapot gyártás, ami az egyik legdinamikusabban bővülő szegmens. A projekt az indulási szakaszába jutott, jelenleg a gyártásindulás előkészítése zajlik, az aktuális tervek szerint nincs akadálya annak, hogy 2025 nyarán elinduljon a termelés, akár a második negyedév végével, a harmadik negyedévben pedig a remények szerint egy standardizált termeléssel tudja segíteni a vállalatot. Ezzel a Masterplast csökkenti regionális importfüggőségét és Magyarország építőipari gyártóereje növekszik, mert 2008 óta nincs itthon működő üveggyapotgyár. A környező országok keresletét is kiszolgálja, ráadásul ez egy olyan piac, amely a nagyvállalatok játszótere volt eddig.

Az inflációs kockázatok felerősödtek a vámháborúval, így nehéz a kamatpályára előrejelzéseket adni. Európában lakáshiány van, de nehéz azt megítélni, hogy lassú regenerálódás, vagy gyors, dinamikus felpörgő beruházások lesznek. Magyarország egy külön pályát jár be, itthon a felújítási programok megújítását is érdemes figyelni, akár az őszi időszakban látszódhatnak a számokon – említette Tibor Dávid a potenciális kitörési pontok között. A harmadik kitörési pont a fenntarthatóság, Európának érdeke marad, hogy ne fogyasszon ennyi gázt a rosszul szigetelt építőállományban. A Masterplast szerint erre a források is megvannak, megvannak a keretek és a tervek, de az operatív megvalósításban kevés ország kapta el a fonalat. A moduláris technológia térnyerése és Ukrajna újjáépítése is kitörési pontot jelenthet a Masterplastnak, ahol a cég erős pozícióval rendelkezik és ma is nyereséget termel.

Tanultunk ebből a két évből, megtanultuk a gyártást kisebb kapacitás mellett hatékonyan, veszteségmentesen üzemeltetni, megtanultunk gyorsabban reagálni, a versenyképességünk megerősödött, miközben zajlik a piacon a konszolidáció és a koncentráció

– foglalta össze Tibor Dávid. A hirtelen változó piac meg fogja hozni a lehetőségeket, kitörési pontokat ad nekünk és azt gondoljuk, hogy ezeket a lehetőségeket egy jó pénzügyi helyzetből várja a Masterplast. Szeretnénk a piac hullámaira felülve visszatérni arra a növekedési pályára, amiről az elmúlt két évben letértünk – zárta prezentációját Tibor Dávid.

A befektetői nap prezentációja megtekinthető az alábbi linken.

A Masterplast árfolyama 1,2 százalékos mínuszban áll ma.

Címlapkép forrása: Portfolio