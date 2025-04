Az egyik legnagyobb német cég felfüggesztette az amerikai szélenergia-projektjeit

Felfüggesztettük tengeri tevékenységeinket az Egyesült Államokban

– olvasható Markus Krebber vezérigazgató éves közgyűlésre szánt beszédének kéziratából. A vállalat már korábban is jelezte, hogy visszafogja amerikai offshore-szélerőművi tevékenységeit, de most először ismerte el, hogy gyakorlatilag teljesen felfüggesztették azokat.

Az RWE lépése egy nagyobb trend része, amelyet más európai energetikai szereplők is követnek: a múlt héten a norvég Equinor is bejelentette, hogy leállítja az Empire Wind projekt kivitelezését New York államban, miután az amerikai belügyminiszter, Doug Burgum hivatalosan is megálljt parancsolt az építkezésnek. Márpedig belügyminiszterként Burgum felelős az Egyesült Államok természeti erőforrásainak kezeléséért, beleértve a földeket, vizeket és energiakészleteket.

A republikánus elnök korábban „szemétnek” nevezte a szélturbinákat, és az iparág támogatásának csökkentését helyezte kilátásba. Ez komoly bizonytalanságot szült az offshore szélenergia fejlesztését célzó európai vállalatok körében:

Pedig az RWE számára az Egyesült Államok kulcsfontosságú piac:

a cég megújuló kapacitásainak mintegy fele az USA-ban található.



Emellett három tengeri projektfejlesztési tervvel is rendelkeznek az amerikai partok mentén. Ezek közül a legjelentősebb a brit National Griddel közös, 3 gigawattos Community Offshore Wind beruházás, amelyben az RWE 73%-os részesedéssel bír.

A döntés komoly üzenet az iparág számára: a politikai kiszámíthatóság hiánya még olyan stabil cégeket is óvatosságra int, mint az RWE. Az Egyesült Államokban zajló energiapolitikai átrendeződés így nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi befektetők terveit is újragondolásra késztetheti.

