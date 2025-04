Donald Trump ma könnyítést jelent be az autóipari vámokról

A Trump-kormányzat enyhíti az autóipari vámok hatásait, kedvezményeket biztosítva a hazai gyártóknak és beszállítóknak - mondta Howard Lutnick kereskedelmi miniszter.

Donald Trump elnök kormányzata kedden bejelenti, hogy csökkenti az autóipari vámok negatív hatásait. A tervek szerint enyhítik a külföldi alkatrészekre kivetett vámokat a hazai gyártású járművek esetében, és megakadályozzák, hogy a külföldön gyártott autókra kivetett vámok halmozódjanak más vámtételekkel.

Trump elnök fontos partnerséget épít a hazai autógyártókkal és kiváló amerikai munkavállalóinkkal

- nyilatkozta Howard Lutnick kereskedelmi miniszter a Fehér Ház által kiadott közlemény szerint.

Ez a megállapodás az elnök kereskedelempolitikájának jelentős győzelme, amely jutalmazza a hazai gyártást végző vállalatokat, miközben lehetőséget biztosít azoknak a gyártóknak, akik elkötelezték magukat az amerikai befektetések és a hazai gyártás bővítése mellett.

A Wall Street Journal információi szerint a lépés azt jelenti,

hogy a vámot fizető autógyártóknak nem kell más illetékeket, például acél- és alumíniumvámokat fizetniük, valamint visszatérítést kapnak a már befizetett ilyen jellegű vámokért.

Egy fehér házi tisztviselő megerősítette a hírt, és jelezte, hogy a döntést kedden hivatalosan is bejelentik.

Az autóipari vámok hatásainak enyhítése egy újabb jele annak, hogy a Trump-adminisztráció némi rugalmasságot mutat a vámok terén, amelyek eddig felfordulást okoztak a pénzügyi piacokon, bizonytalanságot teremtettek a vállalkozások számára és éles gazdasági lassulástól való félelmet keltettek.

Az autógyártók hétfőn jelezték, hogy Trump várhatóan enyhítést jelent be az autóipari vámok alól michigani útja előtt. Michigan ad otthont a Detroit Three autógyártóknak és több mint 1000 jelentős autóipari beszállítónak.

A General Motors vezérigazgatója, Mary Barra és a Ford vezérigazgatója, Jim Farley üdvözölték a tervezett változtatásokat.

Úgy véljük, az elnök vezetése segít egyenlő versenyfeltételeket teremteni olyan vállalatok számára, mint a GM, és lehetővé teszi számunkra, hogy még többet fektessünk be az amerikai gazdaságba

- mondta Barra. Farley szerint a változtatások segítenek enyhíteni a vámok hatását az autógyártókra, beszállítókra és fogyasztókra.

A múlt héten az amerikai autóipar szervezeteinek koalíciója arra kérte Trumpot, hogy ne vessen ki 25%-os vámot az importált autóalkatrészekre, figyelmeztetve, hogy ez csökkentené a járműeladásokat és emelné az árakat. Trump korábban azt mondta, hogy legkésőbb május 3-ig 25%-os vámot tervez kivetni az autóalkatrészekre.

Az autóalkatrészekre kivetett vámok összekuszálják a globális autóipari ellátási láncot, és dominóhatást indítanak el, amely magasabb autóárakhoz vezet a fogyasztók számára, alacsonyabb eladásokhoz a kereskedőknél, valamint drágábbá és kiszámíthatatlanabbá teszi a járművek szervizelését és javítását

- írták az iparági csoportok levelükben.

A GM, Toyota, Volkswagen, Hyundai és más gyártókat képviselő csoportok levelükben arra is figyelmeztettek, hogy a legtöbb autóipari beszállító nincs felkészülve egy hirtelen, vámok által okozott sokkra. Sokan már most is nehéz helyzetben vannak, a termelés leállásával, elbocsátásokkal és csőddel néznek szembe, és egyetlen beszállító kudarca is elegendő egy autógyártó termelésének leállításához - írták.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock