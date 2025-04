Jönnek az AI-avatárok a bankolásban - Az egyik nagybank már lépett

A Commerzbank bevezeti Ava nevű mesterséges intelligencia avatárját, amely természetes nyelven kommunikál a bank magán- és kisvállalati ügyfeleivel, személyre szabott banki tanácsadást nyújtva - jelentette a Finextra . Erről a témáról is szó lesz május 27-ei Financial IT rendezvényünkön. Regisztráció itt