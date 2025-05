Hatalmas csapás az autóipar ellen: az egyik óriáscég már 5 milliárd dolláros teherrel számol

A General Motors csökkentette 2025-ös nyereség-előrejelzését, arra hivatkozva, hogy a Donald Trump által kivetett vámok akár 5 milliárd dolláros terhet is jelenthetnek a vállalat számára - számol be a MarketWatch

A General Motors ma módosította 2025-ös pénzügyi előrejelzését, mindössze két nappal azután, hogy felfüggesztette a teljes évre vonatkozó prognózisát.

A vállalat az újonnan bejelentett amerikai vámokból eredő, akár 5 milliárd dolláros teherre hivatkozott.

Az autógyártó most 10-12,5 milliárd dollár közötti korrigált EBIT-nyereséget vár, míg a nettó nyereség várhatóan 8,2-10,1 milliárd dollár között alakul.

Továbbra is fenntartjuk az erős párbeszédet a kormányzattal a kereskedelmi és egyéb, folyamatosan alakuló szakpolitikákról. Mint ismeretes, jelenleg is zajlanak tárgyalások kulcsfontosságú kereskedelmi partnerekkel, amelyek szintén hatással lehetnek ránk. Továbbra is rugalmasak és fegyelmezettek maradunk, és tájékoztatjuk önöket, amint többet tudunk"

- írta Mary Barra, a GM vezérigazgatója a részvényeseknek címzett levelében.

Címlapkép forrása: Nic Antaya/Getty Images