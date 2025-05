Akvizícióra készül a Navigator

A szándéknyilatkozat alapján a felek még ebben a félévben adásvételi szerződést kötnek.

A Brunnbauer fő tevékenysége az olaj- és gázipari elzáró szerelvények fejlesztése és bővítése, valamint nagynyomású erőművi szelepek, továbbá szabályzó és visszacsapó szelepek gyártása. Megalakulása óta értékesíti a hamburgi LESER cég biztonsági szelepeit is, mint kizárólagos magyarországi képviselet. A cég hazai és nemzetközi piacra szállít, az ehhez szükséges minősítései között az atomerőművi nukleáris beszállítói minősítés is megtalálható. A Paksi Atomerőmű például ezres nagyságrendben használ Brunnbauer szelepeket, de a társaság ügyfelei között van a Mol és a Slovnaft is.

2024-ben a Brunnbauer 1,95 milliárd forint árbevétel mellett 241 millió forint adózás előtti eredményt ért el, míg 2026-ra 7,5-8 milliárd forint csoportszintű árbevételt tervez elérni.

A Brunnbauer felvásárlása révén a Navigator a tőzsdére lépéskor elfogadott stratégiáját követi, így tovább erősíti az energetikai, a védelmi- és űripari gyártóképességeit - áll a cég közleményében.

