Elveszi vagy támogatja a munkát az AI a magyarországi multiknál?

A mesterséges intelligencia nem váltja ki az SSC-szektorban dolgozók munkáját – épp ellenkezőleg, segíti és hatékonyabbá teszi azt. A magyar üzleti szolgáltató központokban már most is számos AI-megoldás működik, és a világ egyik vezető IT szolgáltatója, a Unisys kutatása szerint ezek nemcsak egyszerűsítik a folyamatokat, de az eddigieknél is nagyobb teret adnak az emberi kapcsolódásnak, empátiának és szaktudásnak is.