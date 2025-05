Újabb magyar biztosítók jelentették be: korlátozzák lakásbiztosítási díjaikat

Az Allianz , az Alfa és az Union csütörtöki bejelentése után a Signal Iduna Biztosító, a Colonnade Biztosító és az Uniqa Biztosító is lakásbiztosítási díjkorlátozást vállalt 2025 közepétől 2026 közepéig, megfelelve ezzel a Nemzetgazdasági Minisztérium infláció letörésére vonatkozó elvárásának

A Signal Iduna Biztosító a következő egy év során nem emeli a lakásbiztosítási díjakat - közölte a társaság. A pénzintézet közleménye szerint vállalja, hogy

a következő egy évben nem emeli a lakásbiztosítási termékeinek díját. Ez összhangban áll a Nemzetgazdasági Minisztérium kérésével. A döntés célja, hogy kiszámíthatóbbá tegye az ügyfelek mindennapjait, és hozzájáruljon a biztosítási piac stabilitásához,

A biztosító vállalja, hogy a magánszemélyek által kötött, 2025. július 1. és 2026. június 30. közötti kockázatviselési kezdetű új lakásbiztosítási szerződések díja változatlan feltételek esetén nem haladja meg a 2024. december 31-i díjszintet 2026. június 30-ig,

továbbá a már meglévő, a lakosság által kötött lakásbiztosítási szerződések díja – a biztosítási fedezet változatlansága esetén - sem emelkedik a 2025. július 1. és 2026. június 30. közötti biztosítási évfordulóktól számított egy éves periódusban.

Ugyanakkor - az alulbiztosítottság elkerülése érdekében - a biztosítási összegek a szerződési feltételekben meghatározottak szerint követik az előző időszak inflációját. A fenti árkorlátozást a biztosító 6%-ot meg nem haladó éves fogyasztói árindex esetén vállalja.

A vállalat a jelenlegi díjszintek fenntartása mellett is garantálja a szolgáltatások változatlan színvonalát és az ügyfélkiszolgálás zavartalanságát.

A Colonnade Biztosító is önkéntes díjstopot vállal a lakásbiztosítások területén. Közölték: a Colonnade Biztosító csatlakozik azon piaci szereplőkhöz, akik vállalják a lakásbiztosítási díjak korlátozását a következő időszakban. A vállalás értelmében a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe garantálja, hogy a magánszemélyek által kötött új lakásbiztosítási szerződések – amelyek kockázatviselési kezdete 2025. július 1. és 2026. június 30. közé esik – díja, változatlan szerződési feltételek mellett, nem haladja meg a 2024. december 31-én érvényes díjszintet. Ugyanebben az időszakban a meglévő lakásbiztosítási szerződések esetében sem emelkedik a díj - amennyiben a biztosítási fedezet változatlan marad - a biztosítási évfordulótól számított egy éves periódusban. Emellett ugyanakkor a Colonnade Biztosító vállalja, hogy a biztosítási összegek a szerződési feltételekben rögzített módon ezen időszakban is indexálásra kerülnek. Az árkorlátozás vállalása legfeljebb 6%-os éves fogyasztói árindex esetén érvényes.

Az Uniqa Biztosító Zrt. is közölte, hogy vállalja:

A lakossági ügyfelek által 2025.07.01 és 2026.06.30 közötti kockázatviselési kezdettel kötött új lakásbiztosítási szerződések esetében, a szerződések díjszintje változatlan feltételek esetén nem haladja meg a 2024. december 31-i díjszintet 2026. június 30-ig.

Továbbá, a meglévő, magánszemélyek által kötött lakásbiztosítási szerződések díja - a biztosítási fedezet változatlansága esetén - nem növekszik a 2025. július 1. és 2026. június 30. közé eső biztosítási évfordulóktól számított 1 éves periódusban. Ugyanakkor az alulbiztosítottság elkerülése érdekében a biztosítási összegek a szerződési feltételekben meghatározottak szerint követik az előző időszak inflációját.

A fenti árkorlátozást a biztosító 6%-ot meg nem haladó éves fogyasztói árindex esetén vállalja.

A KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület a Nemzetgazdasági Minisztérium szándékával összhangban korábban már önkéntesen vállalást tett a személygépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosítás minimumdíjának 30%-os csökkentésére.

Most közölték: következő lépésként a KöBE, a Minisztérium által megfogalmazott szándék mentén, a lakásbiztosítások tekintetében is bejelentette vonatkozó intézkedéseit, melyek a meglévő és az újonnan - 2025.07.01. után - megkötött lakásbiztosítási szerződéseket egyaránt érinti. A magánszemélyek által 2025.07.01 és 2026.06.30 közötti kockázatviselési kezdettel kötött új lakásbiztosítási szerződések esetében a szerződések díjszintje - változatlan feltételek esetén - 2026.06.30-ig nem haladja meg a 2024.12.31-i díjszintet. A meglévő, magánszemélyek által kötött lakásbiztosítási szerződések díja - a biztosítási fedezet változatlansága esetén - nem növekszik a 2025.07.01. és 2026.06.30. közé eső biztosítási évfordulóktól számított 1 éves periódusban. Ugyanakkor, a biztosítási összegek a szerződési feltételekben meghatározottak szerint követik az előző időszak inflációját. A fenti intézkedéseket a KöBE a 6%-ot meg nem haladó éves fogyasztói árindex esetén vállalja. A KöBE a meglévő szerződéseket érintő változásokról ügyfeleit az aktuálisan kiküldésre kerülő indexlevélben is tájékoztatja.