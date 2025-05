Milliárdos kifizetéssel rendezi vitáját a Google Texas állammal

A Google 1,375 milliárd dollár kifizetésében állapodott meg a Texas amerikai szövetségi állammal folytatott adatvédelmi vitában - jelentette be pénteken Ken Paxton texasi főügyész.

"Texasban a nagy technológia cégek sem állnak a törvény felett. Évekig a Google titokban követte az emberek mozgását, magánjellegű kereséseit, sőt hangmintáit és arcvonásait is a termékei és szolgáltatásai révén. Felvettem ellene a harcot, és győztem" - nyilatkozta Paxton.

A megállapodás a Google három termékével kapcsolatban a fogyasztóvédelmi törvények állítólagos megsértése miatt indított két pert rendez.

A Google nem ismerte el, hogy bármilyen jogsértést követett volna el, és szóvivője szerint a megállapodás nem követel termékmódosításokat.

A megállapodás egyéb részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra.

Paxton azzal az állítással perelte be a Google-t 2022-ben két alkalommal is, hogy a vállalat a texasi lakosok hozzájárulása nélkül gyűjtött adatokat az arcukról és a hangjukról. Azt is állította, hogy a vállalat akkor is nyomon követte a felhasználók tartózkodási helyét, amikor ők azt hitték, hogy letiltották ezt a funkciót, és félrevezette a felhasználókat az inkognitó mód működésével kapcsolatban is.

José Castaneda, a Google szóvivője szerint a megállapodással "egy sor, máshol már megoldódott és időközben már meg is változtatott termékpolitikával kapcsolatban felmerült régi követelést" sikerült rendezni.

Örömmel tesszük túl magunkat ezen a problémán, és továbbra is szigorú adatvédelmi intézkedéseket alkalmazunk szolgáltatásainkban

- mondta.

