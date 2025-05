Pattannak az amerikai tőzsdék

Az elmúlt időszakban minden a kereskedelmi háborúról szólt, erre estek kezdetben a piacok, majd a feszültségek enyhülésének jeleire erre emelkedtek a tőzsdék. Most újabb pozitív hír érkezett, hiszen a Fehér Ház vasárnap bejelentette , hogy az USA-nak sikerült kereskedelmi megállapodást kötnie Kínával, majd ma a két fél közös nyilatkozatban közölte , hogy a megállapodás értelmében az amerikai vámok 145 százalékról 30 százalékra, a kínaiak pedig 125 százalékról 10 százalékra csökkennek május 14-étől, 90 napig. Ázsiában széleskörű emelkedést lehetett látni ma reggel, és az európai tőzsdék is emelkednek, a DAX csúcsot döntött, és az amerikai tőzsdék is jelentősen emelkednek a Nasdaq vezetésével, az S&P 500 kéthavi csúcsra ment.Eközben a magyar tőzsdén nem látszott a pozitív nemzetközi hangulat, amit részben a Richter jelentős esése indokol. Donald Trump az amerikai gyógyszerárak csökkenéséről szólóan tervez ma végrehajtási rendeletet aláírni, ami negatív érintheti a Richtert, különösen a Vraylar miatt.