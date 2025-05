Veszélyes fordulat a mesterséges intelligencia fejlesztésében: háttérbe szorul a biztonság?

Gloster Befektetői Klub 2025 Szintlépés és nemzetközi növekedés a Glosternél – Friss perspektívák, új lehetőségek. Regisztráljon következő, ingyenes befektetői klubunkra, amelynek témája a Gloster növekedési sztorija lesz!

Nem is olyan régen a Szilícium-völgy volt a mesterséges intelligencia kutatás fellegvára, ahol a Meta, a Google és az OpenAI bőkezűen támogatta a szakembereket, akik nyíltan megosztották eredményeiket a tudományos közösséggel. Ez a korszak azonban véget ért, és az iparág most a termékfejlesztésre összpontosít, ami kockázatos lehet - írja a CNBC.

A ChatGPT megjelenése óta a technológiai cégek a kutatás helyett a kereskedelmi célú MI-szolgáltatások fejlesztését helyezték előtérbe. Az üzleti potenciál hatalmas – egyes elemzők 2028-ra évi ezer milliárd dolláros bevételt jósolnak.

Ez azonban aggasztja a biztonságért felelős szakembereket,

különösen mivel a vezető vállalatok az emberi intelligenciát megközelítő vagy meghaladó mesterséges általános intelligencia (AGI) fejlesztésére törekszenek.

A versenyképesség megőrzése érdekében a technológiai cégek egyre több biztonsági tesztelési lépést hagynak ki MI-modelljeik piacra dobása előtt. James White, a CalypsoAI kiberbiztonsági startup technológiai igazgatója szerint az újabb modellek a biztonság rovására javítják a válaszok minőségét, így könnyebben manipulálhatók rosszindulatú célokra.

A változások jól láthatók a Metánál és az Alphabetnél is. 2022-ben Mark Zuckerberg vezérigazgató a Meta AI- kutatóit arra utasította, hogy szorosabban működjenek együtt a termékfejlesztő csapatokkal. A ChatGPT megjelenése váratlanul érte a Metát, ami arra késztette a vállalatot, hogy több erőforrást fordítson a nagy nyelvi modellekre (LLM). 2023-ban a Meta elindította a nyílt forráskódú Llama MI-modellcsaládot, hogy felvegye a versenyt az OpenAI-jal és a Google-lal. A Google is hasonló utat jár be. A vállalat márciusban mutatta be legújabb és legerősebb MI-modelljét, a Gemini 2.5-öt, de hetekig nem tette közzé a modell működéséről, korlátairól és potenciális veszélyeiről szóló tájékoztatót. Sergey Brin, a Google társalapítója februárban egy belső feljegyzésben közölte a DeepMind és a Gemini munkatársaival, hogy "megkezdődött a végső verseny az AGI-ért", és a vállalatnak fel kell gyorsítania az MI-modellek tesztelési folyamatát. Brin szerint a Google-nek fel kell hagynia a "túlzottan védelmező termékek" fejlesztésével.

Az OpenAI-nál is zajlik a kutatás és termékfejlesztés közötti egyensúly keresése. A vállalat 2015-ben nonprofit kutatólaboratóriumként indult, de Sam Altman vezérigazgató évek óta a profitorientált működés felé tereli. Az OpenAI is gyorsan halad a termékek kereskedelmi forgalomba hozatalával. Steven Adler, az OpenAI korábbi biztonsági kutatója szerint már nem elegendő a modelleket csak a megjelenés előtt tesztelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio