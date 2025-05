Nincs még kinn a vízből a Masterplast, de nagyot nőtt a magyarországi bevétel

Az elmúlt másfél évinek megfelelő szinten állt az első negyedévben is a Masterplast bevétele, nem tudott egyelőre érdemben elmozdulni a valamivel 30 millió eurót meghaladó szintről: az idei január-márciusi időszakban 33,5 millió eurós bevételt könyvelt el, ami kismértékű, 2,4 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 1Q 24 1Q 25 változás Értékesítés árbevétele 32665 33451 2,4% EBITDA 856 973 13,7% EBITDA-szint 2,6% 2,9% +0,3pp Üzemi eredmény -838 -835 -- Üzemi eredményszint -2,6% -2,5% +0,1pp Pénzügyi eredmény 825 -1456 -- Adózás előtti eredmény 70 -2420 -- Adózott eredmény 53 -2194 -- EPS (EUR) 0,00 -0,13 -- Forrás: Masterplast, Portfolio

2025 első negyedévében az építőiparági környezetben már helyenként enyhe élénkülés volt tapasztalható, de a vállalat számára releváns piacon érdemi keresletnövekedés még nem volt. Az ipari-kereskedelmi beruházások, állami fejlesztések és mélyépítések továbbra is nagyon alacsony szinten vannak, és a piacot általános visszafogottság jellemezte. Ugyanakkor a lakossági szegmensben már érzékelhetők az élénkülés első jelei. A felpörgött lakáspiac beindította a fejlesztőket és a vállalat partnereinek visszajelzései alapján a szerkezetépítő anyagok forgalma is meglendült az építőanyag kereskedésekben – közölte a Masterplast. A cég közleményében hozzátette, hogy az első negyedévi kismértékű bevételnövekedés elsősorban a HEM értékesítésnek volt köszönhető.

Termékcsoportokat tekintve jelentősen növekedett a nemrég bevezetett saját gyártású XPS, valamint a födémszigetelési programban érintett termékeket tartalmazó hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok forgalma, az üzletág bevétele 48 százalékkal nőtt év/év alapon. Nagymértékben nőtt az ipari alkalmazások termékcsoport árbevétele is, ami a HEM-ek értékesítését tartalmazta, itt 61 százalékos bevételnövekedés volt. A többi szegmensben bevételcsökkenést könyvelt el a cég, a homlokzati hőszigetelő rendszerek bevétele 13 százalékkal, a szárazépítészeti rendszerek bevétele 12 százalékkal, a tetőfóliák és tető elemek 1 százalékkal, míg az építőipari kiegészítő termékek 4 százalékkal csökkentek.

Az országok teljesítményét vizsgálva a magyar, lengyel és ukrán piacokon növekedett a forgalom a bázishoz képest, Magyarország 31 százalékos dinamikával a legnagyobb növekedésű piac volt az első negyedévben. A tetőfóliák és tetőelemek, azon belül is a saját gyártású diffúziós tetőfólia értékesítés, illetve a hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok árbevétele bővült, míg a homlokzati hőszigetelő rendszer és a szárazépítészeti rendszer termékcsoportok forgalma visszaesett a magyar piacon. A társaság által még tavaly indított országos homlokzat hőszigetelési kedvezményprogram az idei évben átalakuló EKR törvények miatt 2025.04.30-án befejeződött, de az új törvényi szabályozásnak megfelelően egy átalakított programmal szeretne visszatérni majd a magyar piacra a közeljövőben a Masterplast. Továbbá az első negyedévben még elérhető padlásfödém programban a szigeteléssel foglalkozó partnereivel együtt vett részt a társaság. A programokhoz kapcsolódóan az energiamegtakarítás eredményeként keletkezett HEM értékesítések is jelentősen hozzájárultak a magyar piacon elért növekedéshez. Másutt kisebb-nagyobb mértékben visszaesett a bevétel, a legnagyobb mértékben Olaszországban, ahol a felére csökkent a bázisidőszakhoz képest.

A bevételnél nagyobb mértékű javulás látszik a cég legfontosabb eredményességi mutatója, az EBITDA tekintetében, közel 14 százalékkal emelkedett év/év alapon az átszervezések és a hatékonyságjavító intézkedések eredményeként.

Az EBITDA-szint 0,3 százalékponttal javult, 2,9 százalékra.

A hatékonyságjavító intézkedések közül a szervezeti átalakítások jelentősen hozzájárultak az eredményesség javulásához, a negyedévet 1111 munkavállalóval zárta a Masterplast, ami 120 fővel alacsonyabb az egy évvel ezelőttihez képest. A személyi jellegű ráfordítások 2 százalékkal csökkentek. Az anyagok és igénybevett szolgáltatások értéke – figyelembe véve a saját termelésű készletek állományváltozását is – a negyedik negyedévben 3 százalékkal lett magasabb a bázis évihez képest. A növekedés leginkább az egyéb szolgáltatásokhoz köthető, ahol a HEM hitelesítéssel kapcsolatos költségek jelentkeztek nagyobb mértékben.

A pénzügyi eredmény soron jelentős veszteséget könyvelt el a Masterplast, ami az adózott eredményt nagy mínuszba húzta. Mérséklődtek a vállalat kamatbevételei, míg kamatráfordításai növekedtek a negyedévben, így a kamateredmény összességében a bázis időszakinál magasabb veszteséggel zárt. Ami igazán nagy mínuszt okozott, az a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, ami döntő részben az árfolyameredményeket tartalmazza. Az árfolyam mozgások negatívan hatottak a vállalat pénzügyi eredményére, a csoport többségében euróban és amerikai dollárban szerzi be termékei jelentős részét, melyeket helyi devizában értékesít, ezért a devizák árfolyammozgása befolyásolja a csoport eredményét.

Az adózott eredmény szintjén 2,2 millió eurós veszteséggel zárta az első negyedévet a Masterplast.

A társaság számszerű várakozásokat már nem fogalmaz meg a jövőre,

de a kilátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a magyar piacon, ahol jelentős növekedést tapasztalt az első negyedévben, a folytatás még kedvezőbb lehet a HEM-ek terén. A HEM-piacot megalapozó EKR törvény 2025 friss módosítása ugyanis jóval szigorúbb kötelezettségeket ír elő az energiakötelezettek számára: jelentősen megemelt energiamegtakarítási célokat kell teljesíteniük, ráadásul ezek 75%-át lakossági szinten, túlnyomórészt épületszigetelés formájában. Ennek eredményeként a HEM-alapú korszerűsítésekhez kapcsolódó hőszigetelő termékek kereslete várhatóan meredeken növekedni fog – olvasható a cég közleményében.

Ami a gyárfejlesztéseket illeti, 2025 második negyedévében a terveknek megfelelően elindult a technológia harmonizációja a Szerencsen létesülő új üveggyapot gyárban, a standard gyártás pedig várhatóan a harmadik negyedévben kezdődik.

Az európai piac összességében továbbra is visszafogott, különösen az ipari és állami beruházások területén, azonban a lakossági szegmensben már érzékelhetők az élénkülés első jelei. Az ingatlanfejlesztők már reagáltak az élénkülő lakáspiacra, a fiókban lévő projekteket aktiválták, és ez 2026-tól már szigetelőanyagok piacán is jelentkezni fog. Emellett Magyarországon az egyszerűsített Otthonfelújítási Program, a Vidéki Otthonfelújítási Program, az EKR törvény szigorodása, valamint az uniós energetikai célkitűzések (EPBD) is még inkább gyorsabb növekedési pályára helyezik a hőszigetelőanyag piacot. A Masterplast felkészült erre a bővülésre, termelési kapacitásainkat úgy tudjuk skálázni, hogy a megnövekedett igényeket is hatékonyan ki tudjuk majd szolgálni. A hőszigetelő anyagok mellett a moduláris épületelemgyártási technológiánk is új lehetőségeket nyithat: a munkaerőhiány fokozza az üzemi-előregyártás jelentőségét, a megfizethető lakhatás igényének biztosítása pedig helyzetbe az új technológiai megoldások alkalmazását a közeljövőben.

-nyilatkozta Tibor Dávid a Masterplast elnök-vezérigazgatója.

A Masterplast árfolyama idén 6 százalékos mínuszban áll,

amivel alulteljesítő a BUX indexhez képest.

