Zöld eredmények: bemutatták új fejlesztéseiket a hazai vállalatok

A hazai működésű vállalatok fenntarthatósági területeken elért eredményeiből válogattunk a májusi összefoglalónkban. Ezen időszak alatt több zöldáram-megállapodás is született, új elektromosautó-töltők telepítéséről számolt több áruházlác, fecskehotellel egészült ki egy logisztikai telephely és egy fenntarthatósági jelentést is közzétettek.

Zöldáramra kapcsol az Etele Plaza

Közel 3800 négyzetméteren, több mint 1900 darab napelemet szerelt fel az Etele Plaza tetejére a Futureal-csoport. A 834 kWp összteljesítményű rendszer évi 796 805 kWh áramot képes termelni, ami mintegy 360 háztartás éves átlagfogyasztásának felel meg. A közel 1 millió eurós beruházás keretében bevezetett zöld árammal a bérlői becslések szerint évente több mint 3000 tonnával csökkenthetik a károsanyag-kibocsátást. Mivel a helyben előállított fenntartható energia időbeli rendelkezésre állása korlátozott, a bevásárlóközpont a hálózatról olyan tanúsított zöldáramot is vásárol, amely garantáltan magyarországi megújuló energiatermelő erőműből származik és ezt származási garancialevelek (GoO – Guarantee of Origin) igazolják.

Kizárólag zöld áramot használnak a Futureal-csoport fejlesztései

Teljes egészében zöld energiára váltott a Futureal-csoport hazai irodai, kereskedelmi és ipari ingatlanportfóliója, valamint az összes újonnan indított lakóingatlan-projektjének kivitelezése is. Az épületek üzemeltetéséhez szükséges megújuló energiát részben már helyben állítják elő.

A Budapest ONE és Corvin Innovation Campus irodaházakat, az Etele Plaza-t, valamint a HelloParks négy megaparkját magába foglaló eszközök éves szinten összesen több mint 8500 tonnával csökkentik a károsanyag kibocsátást. A cégcsoport által finanszírozott, több, mint 5 millió eurós beruházáscsomagnak köszönhetően az épületek 15 százaléka már helyben előállított, megújuló erőforrásra, elsősorban napelemekre támaszkodik. Ugyancsak zöldenergiát használ 2024 óta az összes újonnan indított Cordia lakóingatlan-projekt kivitelezése, köztük a Budapest 13. kerületében egy 14 hektáros, közvetlen Duna-parti rozsdaövezeti területen megvalósuló Marina City is.

A dm hazai napelempark segítségével zöldül tovább

A dm 2025. márciustól a szihalmi erőműből szerzi be áramszükségletének 30 százalékát, ezzel várhatóan évi 500 tonna szén-dioxid kibocsátást váltanak ki. Az együttműködés keretében a Green Cloud a szihalmi naperőműre alapozott Power Purchase Agreement (PPA) szerződés keretében hazai fizikai zöldáramot biztosít a dm energiaellátásához, ezzel fedezve a vállalat éves közvetlen beszerzésű villamosenergia-szükségletének 30 százalékát. Annak érdekében, hogy az országszerte jelenlévő dm-üzletek energiafelhasználását folyamatosan csökkentsék tovább folytatják az erőforrás-takarékos hőszivattyúk telepítését, a mérésvezérlő technológia bevezetését és megtörtént az üzletek LED-alapú megvilágításra történő átalakítása is. Emellett valamennyi munkatárs számára képzést is biztosítanak energiamenedzsment témában és bővítik saját napelemes (PV) rendszereiket is. 2024-ben Magyarországon 14 napelemes rendszer működött, amelyeknél hasonló mértékű bővítést terveznek.

Az együttműködésről Pokol László, a Green Cloud vezérigazgatója elmondta, hogy a dm közvetlenül hazai naperőműből származó fizikai zöldenergiát vásárol, nem pedig azt helyettesítő vagy kiváltó karbonpiaci eszközöket, amelyek ESG hatása megkérdőjelezhető. A Green Cloud még 2025-ben elindítja következő, 100%-ban vállalati PPA-ügyfeleket kiszolgáló naperőmű-projektjét is, amely tovább bővíti az elérhető megújuló energia kapacitásokat a hazai piacon.

Több százmillió forintos e-töltőhálózatot épít ki az egyik legnagyobb hazai bútoráruházláncnak az E.ON Drive Infrastructure

Országszerte elektromosautó-töltőkkel szereli fel az XXXLutz, Möbelix, Mömax áruházláncokat az E.ON Drive Infrastructure Hungary (EDRI). Idehaza 11 városban, összesen 25 helyszínen, 92 darab elektromos töltőpontot jelent a fejlesztés, ennek eredményeként Budapest, Budaörs, Nyíregyháza, Debrecen, Sopron, Pécs, Győr, Kecskemét, Miskolc, Székesfehérvár és Szeged is új töltőállomásokkal bővül. Az elektromos töltőállomás-üzemeltető EDRI a közel 1,2 millió eurós (500 millió forintos) beruházás keretében a legmodernebb HPC (high performance charger) ultragyors töltőberendezéseket és FC (fast charger) gyorstöltő berendezéseket telepíti a következő három évben, amelyek 50 és 400 kW közötti teljesítményt biztosítanak. Az itt használt DC (egyenáramú) töltők a hagyományos váltóáramú (AC) berendezésekhez képest jóval gyorsabban képesek feltölteni az elektromos autók akkumulátorait.

Az MMXH Lakberendezési Kft.-hez tartozó üzletek közül az XXXLutz budapesti áruházának parkolójában helyezték üzembe az első töltőket.

Fecskehotellel segíti a molnárfecskék védelmét a Logicon Invest

Három fecskehotelt telepített hatvani logisztikai telephelyén a vállalat, közvetlenül a molnárfecskék tavaszi visszatérése előtt, 2025 márciusában. A projekt célja, hogy a természetes fészkelési szokásokat támogassa, miközben minimalizálja az üzemi működésre gyakorolt zavaró hatásokat.

A Logicon Invest hatvani telephelyén az elmúlt években érezhetően megnőtt a molnárfecske-állomány, amelynek következtében a madarak gyakran fészkeltek közvetlenül a rakodóterek és az ablakok közelében. Ez nemcsak az épületek állagát, hanem a raktárak működését is érintette. A fecskehotelek telepítése lehetővé tette, hogy a madarak számára biztonságos, állandó fészkelőhelyek jöjjenek létre az épületektől távolabb, így a természetvédelmi és üzemi szempontok egyaránt érvényesülhetnek. A fecskehotelek elhelyezésénél a fecskék vonulási irányát és a raktári forgalmat is figyelembe vették: egy az épület előtti füves-fás részen, kettő pedig a telephely hátsó részén kapott helyet. Egy-egy madárszállás 3 méter hosszú, 2,3 méter széles és 32 darab kerámiaműfészket rejt. A három fecskehotel összesen 3,5 millió forintos saját forrásból valósult meg, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel történt előzetes szakmai egyeztetéseket követően.

Publikálta fenntarthatósági jelentését az OPUS

Harmadik fenntarthatósági jelentését tette közzé az OPUS GLOBAL Nyrt. saját tevékenységeire és leányvállalataira vonatkozóan. A vállalat az utóbbi években az ipari termelést, az energetikát, a turizmust, valamint a mezőgazdaságot és élelmiszeripart tette gazdasági tevékenységének stratégiai pillérévé. A vállalatcsoporthoz tartozó tagvállalatok összesen 5 279 alkalmazottat foglalkoztatnak, elsősorban Magyarországon. Az idei jelentés tanúsítja a társaság ESG vonatkozásában tett felelősségteljes eljárását, valamint az ESG szempontok beemelését a befektetési stratégiába.

Az energetikai szegmenst összefogó OPUS Energetika Csoport vállalatai 2024-ben bevezették a munkavállalói edukációba az ESG-alapú fenntarthatósági szemléletformálást, a szegmensen belüli szinergiák feltárásával javították a hatékonyságukat és a munkabiztonságot. A madárvédelmi tevékenységüket 2024-ben is kiemelten kezelték, emellett a hálózatfejlesztéssel innovatív, környezetbarát működést tettek lehetővé az üzemirányítás és az okosmérés területén is. Az OPUS Global mezőgazdaság és élelmiszeripar divíziójában külön hangsúlyt kapott hogy az alapanyagok minél nagyobb része hasznosításra kerüljön a feldolgozás során, a lehető legkisebb hulladéktermelés mellett. A vállalatok csúcsminőségű technológia alkalmazásával az energia leghatékonyabb felhasználását, a közel hulladékmentes gyártást érnek el. A turizmus szegmens legjelentősebb vállalata a Hunguest Zrt., a cégcsoporthoz tartozó szállodák közül 2024-ben a hajdúszoboszlói Hunguest Béke és az egri Hunguest Flóra több mint 400 szobáját fejlesztették. A fenntartható épületfejlesztésen túl a vállalat optimalizálta a beszállítói kört a környezeti szempontok mentén, valamint 2024-ben az egységes, fenntartható gasztronómiai kínálatát teljeskörűen – a napi étkezésekre is – kiterjesztette, csökkentve az élelmiszerhulladék mennyiségét. A Mészáros és Mészáros Zrt. négy üzletága közül a legnagyobb súllyal a közműépítés bír, ezt egészíti ki a vízépítés, a hulladékgazdálkodás és a Paksi Atomerőműhöz kapcsolódó munkákért felelős üzletág. A vállalat minden területen törekszik a primer erőforrások használatának csökkentésére és az arról való átállásra, valamint a másodlagosan hasznosítható nyersanyagok integrálására a működésbe.

