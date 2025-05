Csendes nyitás jöhet az európai tőzsdéken

Az elmúlt napokban számtalan jó hír látott napvilágot, körvonalazódik egy megállapodás az Egyesült Államok és Kína között a kereskedelmi háborúban, Donald Trump nagy dealt kötött Szaúd-Arábiával, a közel-keleti ország ezermilliárd dolláros befektetéssel szállna be az amerikai gazdaságba, de úgy tűnik, hogy előrelépés jöhet az ukrajnai béke ügyében is, részben ezekre a hírekre emelkedtek napokig a világ tőzsdéi. Ami a mai napot illeti, kisebb elmozdulásokat, bizonytalan hangulatú kereskedést láthattunk az európai tőzsdéken, ebbe a trendbe a magyar piac is beillett, kisebb emelkedést láthattunk a BUX-tól. A visszafogott hangulat hátterében az áll, hogy az elmúlt napok raliját követően újabb iránymutatásra várnak a befektetők az orosz-ukrán béketárgyalásokkal, az amerikai vámpolitikával és a jegybanki lépésekkel kapcsolatban.