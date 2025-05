Stratégiai megállapodást kötött az Uniqa Biztosító a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségével

Az UNIQA Biztosító is stratégiai megállapodást kötött a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségével (MBTSZ), tovább erősítve a szakma jövőjét formáló összefogást. Az ünnepélyes aláírással életbe lépett partnerség a hazai biztosítási szakemberek legmagasabb szintű, egyetemi akkreditációval rendelkező képzési rendszerének újabb jelentős állomása – írja az MBTSZ közleménye.

Az UNIQA Biztosító csatlakozásával folytatódik az összefogás a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége által gondozott felsőfokú biztosítás szakmai képzésért, melynek célja, hogy minél több szakember szerezze meg az iparágban elérhető legmagasabb szintű képesítést.

Az Alfa Biztosító és az Union Biztosító korábbi stratégiai partnersége után az UNIQA Biztosító elköteleződése is azt mutatja, hogy a szakma szereplői hisznek a magas színvonalú képzés fontosságában a jövő generáció számára. Az MBTSZ bízik abban, hogy ez a széleskörű összefogás és a stratégiai együttműködések sora további piaci szereplők csatlakozásával bővül majd – közölte a szervezet.

Az MBTSZ továbbra is kiemelt céljának tekinti a biztosítási szakma presztízsének emelését és a magyar társadalom biztosítási tudatosságának növelését. Ennek érdekében elindított átfogó képzési programja – melynek stratégiai partnerei sorába most az UNIQA Biztosító is belépett – kulcsszerepet játszik abban, hogy

2030-ig ezer fő rendelkezzen a Magyarországon elérhető legmagasabb szintű biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képesítéssel.

A győri Széchenyi István Egyetemen 2023 szeptemberében elindult, és 2025 szeptemberétől már a Dunaújvárosi és a Miskolci Egyetemen is elérhető, kétféléves képzés folyamatosan fejlődik.

Az oktatási tematika a legújabb piaci igényekhez igazodva frissül, kiemelt hangsúlyt fektetve az esettanulmányokra, értékesítési és tárgyalástechnikai képzésekre, valamint a kockázatkezelés és risk engineering területeire. Az MBTSZ elkötelezett abban, hogy a képzésben résztvevők olyan versenyképes tudást szerezzenek, amely azonnal alkalmazható a mindennapi munkájuk során, és hozzájárul a kiemelkedő ügyfélkiszolgáláshoz.

Az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodás értelmében a felek kölcsönösen részt vesznek egymás nyilvános szakmai-és tudományos rendezvényein, népszerűsítik egymás kezdeményezéseit és programjait, továbbá szakembereik vendégelőadóként is bekapcsolódnak a felsőfokú képzésbe, és munkavállalói, biztosításközvetítői tevékenységet folytató partnereik számára is biztosított a lehetőség a képzés elvégzésére – hangsúlyozza az MBTSZ közleménye.