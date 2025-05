Így robbant be a biztosítókat felforgató új magyar startup a piacra

Egy év alatt 7 százalékos részesedést szerzett a magyar kgfb-piacon, nemrégiben pedig 200 millió eurós értékeltség mellett vont be tőkét az Ominimo szerb-magyar insurtech startup. A digitálisan fejlett „brókerek által dominált” piac tette lehetővé, hogy organikus módon növekedjenek. Saját fejlesztésű IT-val és mesterséges intelligenciával versenyeznek a hagyományos biztosítókkal, és most külföldi piacok meghódítására készülnek. Mutatjuk, hogyan forgatja fel a társaság a biztosítási piacot. Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 27-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!