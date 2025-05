Elszabadultak a veszélyes rovarok, bezár a híres magyar könyvtár

Rovarinvázió miatt az év végéig nem lesz látogatható a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár - jelentették be egy budapesti sajtótájékoztatón csütörtökön.

A Pannonhalmi Főapátságban intenzív és nagy kiterjedésű rovarfertőzést azonosítottak a klasszicista teremkönyvtárban – közölte Dejcsics Konrád, a Főapátság kulturális igazgatója, hozzátéve, hogy nem volt még Magyarországon ilyen méretű, historikus állományt érintő fertőzés.

Tájékoztatása szerint a kialakult krízis azonnali beavatkozást és állományvédelmi munkálatokat igényel. A könyvtárat ezért június 1-jétől be kell zárni a turisták, a látogatók és a kutatók elől és előreláthatólag 7 hónapig, az állományvédelmi munkálatok idejéig biztosan zárva tart - közölte.

Hozzátette: szerencsére a könyvtár legértékesebb állományát, ezek között a kódexeket, ősnyomatokat teljesen külön tárolják, így oda nem jutott be a fertőzés.

Elmondta, hogy az első ütemben fertőtlenítik az érintett állományt, a munkálatok második ütemében pedig klímavédelmi intézkedésekre is szükség lesz. A fertőzésmentesítéshez szükséges anyagi forrásokat a Miniszterelnökség és a Kulturális és Innovációs Minisztérium biztosítja, ez százmilliós nagyságrendű lehet – mondta. A következő, második lépésben a prevenciós, könyvtárgépészeti és klímaadaptációs fejlesztéseket kell megvalósítani. Illetve az esetlegesen sérült állomány restaurálását, ez utóbbi forrásait még keresik – hangzott el.

A fertőzésre egy rutin takarítás során derült fény. Finom, ismeretlen eredetű por jelent meg a polcokon, amiről kiderült, hogy rovarürülék. Ezt követően azonnal szakértőket vontak be a 400 ezer kötetet őrző Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár megmentésére. A vizsgálatok után kiderült, hogy a fertőzést a kenyérbogár (Stegobium paniceum) okozza, amely elsősorban élelmiszerekben szokott kárt okozni – ismertette Kormos Gyula, a Főapátság kommunikációs tanácsadója. A rovarok a nyílászárókon keresztül és az emberi ruházaton megkapaszkodva juthattak be a pannonhalmi főkönyvtárba, ahol táplálékot és védett szaporodási helyet kerestek. Sajnos a régi könyvek gerincén, a borítóanyag alatt található állati eredetű enyv és a növényi eredetű keményítő kiváló táplálék számukra. Ez a gyakran előforduló ízeltlábú a hőmérséklet emelkedésével egyre intenzívebben szaporodik és terjed. A klímaváltozás hatását mutatja, hogy a teremkönyvtár átlaghőmérséklete és páratartartalma is emelkedett az elmúlt években, ami kedvez ezeknek a bogaraknak, mert gyorsabban szaporodnak. Ezért kiemelten fontos a mielőbbi, szakszerű beavatkozás – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Ásványi Ilona, a Főkönyvtár igazgatója elmondta, hogy

a fertőzés nagy kiterjedésű, a károsodás pontos mértéke az állományvédelmi munkálatok elvégzése után mérhető csak fel.

Elmondta, hogy a klasszicista stílusú teremkönyvtár 1834-től szolgálja a szerzetesközösséget, alapvetően szerzetesi könyvtárnak épült. Hatalmas a légtere, de nincs se fűtése, se hűtése, még vízvezeték sincs benne.

Hajdu Zsófia Edit, az állományvédelmi munkálatokat végző cég ügyvezetője elmondta, hogy a megfelelő technológia kiválasztása során kiemelt figyelmet kellett fordítani a muzeális értékű állomány mellett a könyvtárban található műtárgyak, festmények és a műemléki épület védelmére. Ezért teljesen vegyszermentes technológiát választottak. Közlése szerint miután ezzel a technológiával elpusztítják a rovarokat, a köteteket egyenként is meg kell tisztítani, csak ezt követően kerülhetnek vissza a fertőtlenített polcokra. Mivel csaknem százezer kötetről van szó, a helyszínen kell végezni a kezelést. Nagyon időigényes feladat, ami a könyvtár teljes lezárását kívánja meg.

Az előzetes felmérések szerint várhatóan a jövő év elején nyithat újra a könyvtár.

