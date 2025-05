Bemondták a szakértők, mi folyik most az építőanyagok piacán

A covid utáni intenzív felfutást követően immár a harmadik nehéz évében van az ágazat. Az Építőanyag Kereskedelmi Egyesület (ÉKE) tagjai szerint a növekvő bér-, logisztikai- és rezsiköltségek komoly kihívást jelentenek, és összességében az üzletmenet a turbulens környezetben még a tavalyihoz képest is nehezebben tervezhető – közölte az ÉKE.

A lakossági, lakhatási beruházásokat célzó ösztönzők hatása eddig igen mérsékelten jelentkezett; a lakosság egyelőre óvatosan ruház be. Kedvező azonban, hogy az ajánlatkérések száma nőtt, de arányaiban egyelőre kevesebb a tényleges vásárlás, mint a megelőző években, azaz egységnyi forgalmat a korábbiakhoz képest jelentősebb ügyfélkapcsolati munkával lehet elérni – az ÉKE kereskedő tagjai bíznak a forgalom növekedésében, amely fokozatosan támaszt nyújthat az év második felétől.

Wiesinger Raimund, a Lambda Systeme Kft. ügyvezetője, a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület elnöke elmondta: 2025 első két hónapja a tavalyi bázis környékén teljesített átlagosan – a korábbi évekhez képest szerény forgalommal –, majd március-áprilisban sikerült egy visszafogott élénkülést realizálni. A projekt-szegmensben a nagyobb kivitelezők által megnyert munkákhoz a fővállalkozók nehezebben találnak ismét alvállalkozókat, amely a kivitelezői piac belső átrendeződését mutatja. Január-április közt a lakossági szegmensben az érdeklődések száma, illetve a tényleges vásárlás összességében elmaradt a várakozásoktól, jóllehet, áprilisban élénkülés volt megfigyelhető. Várakozásuk szerint az első félév meghaladja majd a tavalyi bázist, és az áprilisi élénkülés kitarthat az év második felében is. Hozzátette:

Az építőanyagok árai jelentős részben stagnálnak, egyes esetekben az idei enyhe áremelkedések hatása vélhetően a második félévben fog jelentkezni. A lakáspiaci négyzetméterárak emelkedésével a felújítási költségek vásárlási értékhez mért aránya csökkent, így relatíve jobban megéri a felújításokat elvégezni.

Czégényi András, a Pannon Csoport Kft. kereskedelmi igazgatója, az ÉKE elnökségi tagja arról számolt be, hogy az év első hónapja a tavalyi azonos időszaki bázishoz képest 35-40% többletet eredményezett, azonban a február jelentős megtorpanással folytatódott. Az időjárás sem kedvezett, ráadásul kevesebb munkanap is volt a hónapban, amely a vásárlói hangulatban is megmutatkozott. Márciusban a hideg időjárás ellenére 7% növekedést sikerült a bázishoz képest elérni. A lakosság egyelőre óvatosan ruház be annak ellenére, hogy több felmérés jelentős felújítási igényt körvonalazott. A szigetelési termékek aránya viszont növekedett az első negyedévben.

Tóth László, a B+M Hungária Kft. ügyvezetője, az ÉKE elnökségi tagja szerint 2025 januárja és februárja gyengébb volt, így a tavalyi eleve alacsony bázishoz képest is negatívan alakult. A március javulást mutatott, amelyet egy kedvező áprilisi forgalom követett. Hozzátette, hogy a korábbi, eleve gyenge 2023-2024-es esztendőket követően a meglévő gazdaságélénkítési- valamint új lakossági ösztönzőkre adott piaci reakciók visszafogottak.

Így egyelőre nem látható, hogy a piacon mi hozza majd meg a kitörést vagy a jelentős javulást a második félévben.

Tóth Györgyné Erzsébet, a Neda-Bau Kft. ügyvezetője, az ÉKE tagja elmondta, hogy 2025 januárja forgalmi szempontból jól sikerült, a február viszonylag kedvezően alakult a tavalyi bázishoz képest, azonban a márciusi és áprilisi hónapok gyengébben alakultak. Szerinte a piacon - ahogy tavaly is - továbbra is erőteljes és igen kiélezett ár harc mutatkozik, növekednek a költségek, és nagyon szűkek az árrések.

A szakemberek összegezve úgy látják a piaci folyamatokat illetően a legnagyobb probléma, hogy nincs kiszámíthatóság: mind a lakosság, mind pedig a kkv- és mikrovállakozói szektorból érkező bizonytalansági jelek erőteljes tényezőkként jelennek meg a visszafogott költési hajlandóságban, amely összefügg a bevételek és jövedelmek, valamint a céges működési környezet nehéz tervezhetőségével – zárul az ÉKE közleménye.

