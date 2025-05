Elfogadták a CBAM-könnyítéseket: az importőrök mintegy 90%-a mentesülhet

Portfolio Sustainable World 2025 Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.

Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus egyszerűsítése is része volt a 2025 februárjában bejelentett, omnibusz javaslatcsomagnak. A Bizottság korábban már részletesen kifejtette, hogy az egyszerűsített CBAM a kisebb importőröket – főként kkv-k és magánszemélyek – mentesítené a kötelezettségek alól. Olyan importőrökről van szó, akik kis mennyiséget hoznak be a CBAM hatálya alá tartozó árukból, így nagyon kis mennyiségű beágyazott kibocsátás jut be harmadik országokból az Unióba.

Az összesített éves határértéket importőrönként 50 tonnában állapították meg a javaslatban, amit az Európai Parlament a tegnapi napon jóvá is hagyott. Ezáltal megszűnik az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus szerinti kötelezettségek mintegy 182 000 importőr – főként kkv – (azaz az importőrök 90%-a) esetében, miközben a kötelezettségek hatálya még így is le fogja fedni a kibocsátás több mint 99%át.

A képviselők csak technikai módosításokat fogadtak el az egyértelműsítés érdekében, és támogatták az új, 50 tonnás de minimis tömeghatárt. A Parlament által kiadott közleményben azt írják, hogy a CBAM környezetvédelmi célkitűzései továbbra is megvalósíthatók, mivel a vas, acél, alumínium, cement és műtrágya behozatalából származó teljes CO2-kibocsátás 99%-a továbbra is a szabályok hatálya alá tartozna.

Az érintett importok esetében a módosítások egyszerűsítik a nyilatkozattevők (a CBAM hatálya alá tartozó árukat importálni kívánó felek) engedélyezési eljárását, a kibocsátások kiszámítását és a CBAM pénzügyi felelősségének kezelését.

Következő lépések

A képviselők 564 igen szavazattal, 20 nem ellenében és 12 tartózkodás mellett fogadták el a szöveget. A Parlament most már megkezdheti a tárgyalásokat a Tanáccsal a jogszabály végleges formájáról.

