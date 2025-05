Elképesztő összegek: itt a világ 10 legjobban kereső sportolója

10. Kevin Durant

A 36 éves amerikai kosárlabdasztár 101,4 millió dollárt vitt haza az elmúlt egy évben, ebből 51,4 millió dollárt a pályán, 50 millió dollárt pedig azon kívül keresett meg. Az NBA-karrierje mellett tavaly nyáron aranyérmet nyert a párizsi olimpiai játékon az amerikai válogatott tagjaként. Augusztusban részesedést szerzett a francia labdarúgó-csapatban, a Paris Saint-Germainben az Arctos Sports Partners befektetési alapon keresztül, és azóta a Homage sportruházati márkába is befektetett. Van médiavállalata is, a Boardroom, amley nemrégiben indított prémium tagsági modellt és szakmai fejlesztő programot indított sportolók számára.

9. Shohei Ohtani

A 30 éves japán baseball-játékos 102,5 millió dollárt vitt haza egy év alatt, ebből pályán mindössze 2,5 millió dollárt keresett, ami szinte aprópénz a reklámszerződései mellett. Az Egyesült Államokban olyan nagy márkákkal dolgozik együtt, mint a New Balance vagy a Beats by Dre, Japánban pedig többek között a Kose bőrápolási márkával és a Seiko órák gyártójával kötött szponzori szerződést. Globális megállapodása van a rajongói kártyákat forgalmazó Topps-szal is, amely tavaly egy egyedi kártyát árverezett el Ohtani autogramjával, több mint 1 millió dollárért.

8. Karim Benzema

A 37 éves francia focista összesen 104 millió dollárt keresett az elmúlt egy évben, ennek többségét, 100 millió dollárt a pályán. 2023-ban a Real Madridtól a szaúdi Al-Ittihadhoz szerződött és a pletykák szerint most az Egyesült Államok felé tekintget. A pályán kívül Benzema nagyrészt távol marad a reflektorfénytől és egy kiválasztott szponzorcsoporttal, köztük az Adidas-szal dolgozik együtt.

7. Juan Soto

A 26 éves dominikai baseball-játékos 114 millió dollárt keresett tavaly, ennek nagy részét a pályán. Decemberben írt alá egy 15 éves, 765 millió dolláros szerződést a New York Mets-szel. Emellett vannak szponzori szerződései olyan partnerekkel, mint a Celsius energiaitalok, a Call of Duty videojáték, valamint két dominikai cég, a Banreservas Bank és a Presidente sör.

6. LeBron James

A 40 éves amerikai kosárlabdasztár a pályán 48,8 millió, a pályán kívül pedig 85 millió dollárt keresett az elmúlt egy évben, vagyis összesen 133,8 millió dollárt vitt haza. 22 szezont játszott végig az NBA-ban és a közelmúltban már felvetette a visszavonulás lehetőségét is, de már milliárdosként akaszthatja szögre a cipőjét, amikor így dönt. A profi kosaras a 100 millió dollár éves bevételű SpringHill szórakoztatóipari produkciós cég tulajdonosa, de befektető a Lobos nevű tequilagyártóban is, amely idén többségi részesedést adott el a Diageo szeszesital-óriásnak. LeBron James partnerségi megállapodást kötött a Mattellel is, hogy az első profi sportoló lehessen, akinek a képmásával Ken-baba készül.

5. Lionel Messi

Az argentin focista 37 évesen évi 135 millió dollárt keres, ebből 60 milliót a pályán, 75 milliót pedig azon kívül. Messi szerződése az Inter Miamival idén lejár, de állítólag tárgyalásokat folytat a szerződés meghosszabbításáról. Messinek jövedelmezői szponzori szerződése van az Adidas-szal, valamint alapított egy produkciós céget 525 Rosario néven, és tavaly bejelentette, hogy saját sportitalt dob piacra, bár egyelőre a márka jogi csatározásban áll a palackok dizájnja miatt egy rivális termékkel.

4. Dak Prescott

A 31 éves amerikaifutball-játékos összesen 137 millió dollárt keresett az elmúlt egy évben, főként a pályán. Egy négyéves, 240 millió dolláros szerződéshosszabbítás a Dallas Cowboys-zal szeptemberben NFL-rekordokat hozott a Prescottnak az átlagos éves szerződésérték (60 millió dollár) és a garantált pénz (231 millió dollár) tekintetében, valamint a liga történetének legnagyobb előzetes kifizetését, a 80 millió dolláros aláírási bónuszt. A pályán kívül Prescott olyan cégekkel dolgozik együtt, mint a Nike Jordan, a Dick's Sporting Goods és a Lowe's, és egy Crunch Fitness franchise-partnerrel is együttműködik új texasi helyszínek megnyitásán.

3. Tyson Fury

A 36 éves brit boxoló 146 millió dollárt keresett tavaly, pedig nem volt könnyű éve, a korábban 35 profi meccsen veretlen nehézsúlyú bajnok elvesztette világbajnoki címét, nem sokkal később pedig a visszavonulásról beszélt, bár karrierje során nem először. Ami a ringen kívüli bevételeit illeti, partnerséget kötött a máltai turizmus népszerűsítésére és van egy Netflix-valóságshow-ja.

2. Stephen Curry

A 37 éves amerikai kosárlabdajátékos összesen 156 millió dollárt vitt haza tavaly, ebből 100 milliót a pályán kívüli tevékenységekből szerzett. 2023-ban hosszú távú szerződést írt alá az Under Armourral, ahol a Curry márka arca lett és még egy jelentős, 75 millió dolláros részvénycsomagot is kap 2029-ben és 2034-ben. Vannak befektetései a Nirvana palackozottvíz-gyártóban, valamint a feltörekvő női kosárlabdaligába, az Unrivadelben is rendelkezik részesedéssel. Összeállt Michelle Obamával, akivel egy sportitalmárkát indítanak és elfogadta egykori iskolája, a Davidson College kosárlabda programjának vezérigazgató-helyettesi pozícióját is. A filmiparban is megjelent Stephen Curry, készített dokumentumfilmet és a producere volt egy vígjátéksorozatnak.

1. Cristiano Ronaldo

275 milliós éves keresetével messze a világ legjobban fizetett sportolója lett a portugál focista, immár harmadik éve sorozatban. Az összeg többségét, 225 millió dollárt a pályán kereste meg, de van befektetése a Whoop hordható technológiát gyártó cégbe, a Vista Alegre porcelángyártóba és a Bioniq étrendkiegészítő márkába. Áprilisban Ronaldo bejelentette, hogy filmstúdiót alapít Matthew Vaughnnal, a Kingsman-filmek írójával és rendezőjével közös vállalkozásban, augusztusban pedig elindított egy YouTube-csatornát, amelynek már 75 millió feliratkozója van.

