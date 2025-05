Kiadták a figyelmeztetést: közeledik a lakásbiztosítások legkritikusabb időszaka

Az idei évben eddig leginkább a mezőgazdaságban okozott gondot az időjárás, a nyári hónapokban viszont várhatóan megérkezik az otthonokat is veszélyeztető viharszezon. A Groupama Biztosító évekre visszanyúló statisztikái szerint ezekre a hónapokra koncentrálódik a legtöbb lakásbiztosítási kárbejelentés, pedig ezek egy része elkerülhető lenne.

Azt, hogy az időjárás Magyarországon is egyre változékonyabb és szélsőségesebb, már sokszor hangoztatták a szakértők, és ez a tendencia a biztosítóknál bejelentett károkban is megmutatkozik - fogalmaz a biztosító közleménye.

Többször is előfordult – például 2022-ben és 2023-ban is – hogy már az év első hónapjaiban rekordkárokat generáló viharok söpörtek végig az országon. Az idei év ebből a szempontból ugyan átlagosnak mondható eddig, de az időjárási okokra visszavezethető kárbejelentések száma – főleg az elmúlt hetek esőzései miatt –

a májusi hónapban már megközelítette az ezer esetet, ami körülbelül negyedmilliárd forintnyi kárt jelent.

Ami viszont minden évben visszatérő jelenség, az a nyári hónapok extrém időjárása és az ezzel járó kiemelkedő mennyiségű kárbejelentés. A Groupama Biztosítóhoz 2024-ben több mint 30 ezer klimatikus okokra – azaz szélviharra, felhőszakadásra, villámcsapásra és jégverésre – visszavezethető kárbejelentés érkezett, és ennek több mint 50 százaléka a júniustól augusztusig terjedő három hónapra koncentrálódott. A statisztikák szerint ráadásul több év távlatában is

a nyári hónapokban történik az ilyen esetek 40-50 százaléka.

Az időjárási jelenségek közül messze a villámcsapások okozzák a legnagyobb károkat. Ennek egyik magyarázata, hogy egy villámcsapás miatt keletkező túlfeszültségtől leginkább a drága elektromos berendezések sérülhetnek meg. A legérzékenyebb készülékek a televíziók, a számítógépek, valamint a mosó- és mosogatógépek vezérlőegységei, de előfordulhat, hogy komplett riasztórendszerek vagy kapunyitó automatikák is tönkremennek. A villámlás esetében is elmondható, hogy a nyári időszak a „csúcsszezon”, erre készülnek a biztosítók is.

A Groupama szakértői összegyűjtöttek pár hasznos tanácsot is, amelyekkel elkerülhetőek lehetnek a hirtelen jött vihar okozta kellemetlenségek:

Ha egy egész napra elmegyünk otthonról, érdemes inkább csukva hagyni az ablakokat.

Az autókkal érdemes fáktól, ablakoktól, épületektől távolabbi helyre parkolni, ha nincs garázs.

Egy várható vihar előtt vigyük biztonságos helyre vagy rögzítsük le a kerti bútorokat, a teraszon, erkélyen tárolt berendezéseket.

Áramszünet esetére mindenképp jó tanács, hogy legyen otthon zseblámpánk tartalék elemmel és rendelkezzünk a mobiltelefonunkhoz szükséges, feltöltött powerbankkel, azaz vésztöltővel.

Azokat az elektromos berendezéseket, amelyek nem igényelnek állandó áramellátást, tanácsos kihúzni a konnektorból egy hosszabb elutazás előtt.