Beleköptek Donald Trump levesébe, reagálnak a tőzsdék

A bírósági ítélet csökkenti a vámbizonytalanságokat, a befektetők ennek hatására pedig risk on üzzemmódba váltanak. Ennek hatására, illetve a dollár erösödésére az aranyon is ütöttek egyet csütörtök reggelre: jelenleg 0,6 százalékos mínuszban van a jegyzés, de volt már enné lentebb, 1,7 százalékos esésben is az árfolyam.

