Nekiment Kínának Trump - Lefordultak az amerikai tőzsdék

Brüsszelben egyre kevesebben bíznak az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodás megszületésében – mondta több a tárgyalásokra rálátó forrás a Portfolio-nak. A háttérben bonyolult kereskedelmi és geopolitikai érdekek húzódnak: Washington szerint az uniós áfa-rendszer és a GMO-szabályozás hátrányosan érinti az amerikai cégeket, valamint Donald Trump adminisztrációja Kínával szemben is határozottabb fellépést vár. A tagállamok sora – így Magyarország is – elfogadhatatlannak tartaná, ha Brüsszel engedne az amerikai követeléseknek. Az EU-nak is számos vörös vonala van, például a mezőgazdaság és a szabályozói önállóság védelme. A tárgyalások esélyét tovább rontja az amerikai fél kiszámíthatatlansága és a tagállamok eltérő érdekei.