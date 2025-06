Fordulat Lengyelországban - Mit gondolnak most a profik a lengyel befektetésekről?

A hétvégi lengyelországi elnökválasztás nem hozott földindulást a lengyel részvénypiacon, de a politikai erőviszonyok alakulása közép-hosszú távon hatással lehet a gazdasági folyamatokra is. Bár a piac rövid távon viszonylag nyugodtan fogadta az eredményt, az új elnök aktívabb politikai szerepvállalása, a reformok elmaradása és a PiS esetleges visszatérésének árnyéka már most is beszivárog az elemzői véleményekbe. A lengyel piacot aktívan követő hazai alapkezelőket kérdeztünk arról, hogy változott-e a lengyel befektetési sztori, a választást követő esésben jó vételi lehetőséget láttak-e, milyen változtatásokat hajtottak végre a lengyel részvényalapjaikban, és melyik részvényekben látnak most fantáziát.