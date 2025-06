A magyar érdekeket is jelentősen befolyásoló döntés született Azerbajdzsánban

Zöld lámpát kapott a Kaszpi-tenger azeri részén található Shah Deniz földgázmező új projektje, amelyben a magyar MVM résztulajdonosként érintett. A 2,9 milliárd dolláros projekt célja a mező alacsony nyomású készleteinek kitermelése, amivel jelentős új exportkapacitás nyílik meg a térségből.

A Shah Deniz konzorcium - amelynek az MVM is a tagja - meghozta a végső beruházási döntést (FID) a Shah Deniz Compression (SDC) projektről. A fejlesztés célja

az eddig kihasználatlan, alacsony nyomású gázkészletek elérése,

amellyel mintegy 50 milliárd köbméter többletgáz és 25 millió hordó kondenzátum kitermelése válik lehetővé a következő években - közölte a BP. A kivitelezés várhatóan 2025 végén indul

A beruházás keretében egy új, elektromos meghajtású, ember nélküli kompressziós platformot (eNUI – Normally Unattended Installation) telepítenek. Az új létesítmény így négy darab, egyenként 11 MW teljesítményű kompresszorral lesz felszerelve, és a Shah Deniz Alpha (SDA) és Bravo (SDB) platformokról érkező földgázt sűríti majd, mielőtt az a szárazföldi Sangachal terminálba érkezik. A projekt számos más kapcsolódó infrastruktúrát is magában foglal majd, mint például tenger alatti gázvezetékeket a meglévő SDA és SDB platformokhoz, valamint áram- és optikai kábeleket is telepítenek a létesítmények energiaellátásához.

Ez a projekt lehetővé teszi, hogy a Shah Deniz - a világ egyik legnagyobb gázmezője - az elkövetkező évtizedekben is a globális energiaellátás egyik fő szereplője maradjon. Egyúttal lehetővé teszi az óriási gázmező teljes kiaknázását

- mondta Gary Jones, a BP regionális elnöke.

Az MVM a teljes projektben 5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, amely lehetőséget biztosít Magyarország számára, hogy közvetlenül részesüljön a Shah Deniz mezőből származó földgázból. A Déli Gázfolyosón keresztül érkező gáz így hazai felhasználásra is elérhetővé válik, hozzájárulva az orosz importtól való fokozatos leváláshoz. A jelenlegi részesedés alapján Magyarország évente mintegy 1–1,5 milliárd köbméter földgázhoz juthat a mező kitermeléséből.

