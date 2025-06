A meglepően gyenge gazdasági adatok ellenére is háromhavi csúcson az amerikai tőzsdék

Portfolio 2025. június 04. 15:31

Pozitív mozgásokat láttunk ma reggel az ázsiai tőzsdéken, a hangulatot javította, hogy a Fehér Ház szerint az amerikai és a kínai elnök a héten egyeztethet a megakadt kereskedelmi tárgyalásokról, ami az utóbbi időben újra elmérgesedő kereskedelmi konfliktus enyhülésének reményét hordozza magában. A hangulat az európai piacokon is pozitív, a magyar tőzsde is határozott pluszban van. Az USA-ban délután meglepően gyenge munkaerőpiaci adatok érkeztek, amelyek ugyan rontották a hangulatot, de az amerikai tőzsdék ennek ellenére is kis pluszban vannak.