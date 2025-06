Bombát robbantott Elon Musk, nagyon súlyosan megvádolta Donald Trumpot

Elon Musk és Donald Trump között elharapózott a viszony, ami ma erőteljes szóváltásban csúcsosodott ki. Az üzengetés először csak az új költségvetési törvényről szólt, amely megvonná az elektromos autókhoz kapcsolódó adókedvezményeket, így negatívan érintené a Teslát. Elon Musk azonban hamar kijött a sodrából, és néhány súlyos állítást is megfogalmazott.

Egy posztban a milliárdos az állította, hogy

Trump szerepel az Epstein-fájlokban, ezért nem hozták őket teljes egészében nyilvánosságra.



Time to drop the really big bomb: is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.Have a nice day, DJT! @realDonaldTrump